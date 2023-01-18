政府新聞公報被指難吸引注意　麥美娟：部分無可避免用技術性名稱

政府現時主要透過新聞公報發布消息和最新政策，有立法會議員引述市民認為，新聞公報內容偏重技術性、缺乏傳達性，未能有效吸引社會注意或即時澄清市民疑慮。民政及青年事務局局長麥美娟表示，政策局或部門一般也會把主要訊息再經其他途徑發放，如社交媒體平台、安排官員接受傳媒採訪等。

新聞公報詳列數據方便傳媒

麥美娟書面答覆議員質詢時，新聞公報都是全面、準確和盡量精簡，但少部分由於涉及較複雜課題，有時無可避免須完整包含一些專有名詞或技術性名稱，內容方面亦盡可能詳細列舉主要數據、科學理據和法律依據、背景資訊等，方便傳媒選取相關內容作較詳盡、多角度的報道。