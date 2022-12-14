政府明年第2季推院舍輸入護理員計劃　額外輸入3000護理員

勞工及福利局今日(14日)表示，行政長官會同行政會議通過，根據《僱員再培訓條例》(第423章)第14(3)條推出院舍輸入護理員特別計劃(特別計劃)，透過更具彈性方式輸入護理員並精簡程序，以期解決院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題。其中政府計劃明年第2季推出特別計劃，精簡審批院舍輸入護理員的程序，放寬本地僱員與輸入護理員的比例，希望可額外輸入約3,000名護理員，計及現時全港已有約4,000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。

各院舍均可申請 料 審批時間縮減至 2 個月

在特別計劃下，各類型院舍均可申請輸入護理員，其中私營院舍及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。當局預計審批時間由現時「補充勞工計劃」約5個月，縮減至特別計劃約2個月。

院舍申請時須證明未能透過招聘本地人補缺

院舍提交申請時，須證明未能透過招聘本地人手，填補空缺。本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於護理員每月工資中位數。院舍成功經特別計劃輸入護理員後，須繳付僱員再培訓徵款，亦必須簽訂指明的標準僱傭合約。

勞福局發言人指，面對人口急速高齡化，加上本地整體低技術勞動人口有所減少，預計未來3年院舍業界需要至少額外約4,500名護理員，因此即使配額全數獲批，仍有至少1,500個空缺要由本地求職者填補。