政府明推支援醫管局病人大灣區求診　港人港大深圳醫院診症獲資助

政府計劃支援醫管局病人在粵港澳大灣區求診。醫衛局今日(9日)公布，「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」(先導計劃)將於明日(10日)推出，讓合資格香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務，同時讓政府尋求以更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。

每次需繳100元診金 上限2000元人民幣

在先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付100元人民幣診金(享有豁免醫療費用人士除外)，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為2,000元人民幣。為配合先導計劃的首階段運作，有關資助上限的有效期以明年3月31日為限。

相關計劃的服務範圍與特別支援計劃的相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科(只包括痛症科門診)、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科(骨科)、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

醫衛局指，現時已參加特別支援計劃的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，他們在完成有關手續後會過渡至先導計劃，如有關病人無意參加先導計劃，並希望返港在醫管局的專科或普通科門診覆診，他們亦可向港大深圳醫院提出，港大深圳醫院會根據病人的臨床需要，將他們轉介回醫管局相應門診預約跟進。至於從未參與特別支援計劃的合資格病人，或曾參與特別支援計劃但需要更新個人資料的人士，則可由明日起向港大深圳醫院申請參加先導計劃。

有關先導計劃的詳情，可參閱醫管局網頁或港大深圳醫院網頁，市民如有查詢，亦可致電醫管局。