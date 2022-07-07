政府暫緩個別航線「熔斷機制」 明日起要求抵港人士多做一次核酸檢測

政府今日(7日)公布，因應數據分析顯示，在機場「檢測待行」及指定檢疫酒店進行的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案，而輸入個案所帶來的風險在嚴謹外防措施下亦對本地疫情影響相對較低，相比之下，現階段繼續實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大。考慮到按社會成本效益採取精準抗疫措施的大原則，因此政府決定即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行公告；目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。同時，政府明日起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測，認為此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並可讓衞生當局取得更多輸入個案數據，進行更精準抗疫工作。

政府指，在第五波疫情餘波反彈期間，香港整體個案數字自6月中起達至四位數字，每日新增個案由1,000多宗至2,000多宗並持續呈上升趨勢。同期從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在百分之一至三之間，即每日錄得的輸入個案僅數十宗至少於200宗，佔香港整體個案數目不足百分之十。政府續指，超過一半的輸入個案均可通過在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現，而其後在檢疫期進行檢測，包括第5天於指定檢疫酒店進行的核酸檢測，可揪出絕大多數輸入個案，令輸入風險引發社區感染相對極微。

「熔斷機制」為留學生及其家庭帶來不必要困擾

至於個別航線「熔斷機制」原意，是避免在短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案。然而，大量乘客必然會因航線熔斷而被打亂來港行程，在機位和指定檢疫酒店供應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。以航線熔斷五天為例，影響的來港人士數以千計，他們隨後重新預訂指定檢疫酒店亦可能遇上困難。7、8月份向來是海外港人，尤其是負笈海外的莘莘學子回港的高峰期，「熔斷機制」造成的社會成本相當之大，亦為這些留學生及其家庭帶來不必要的困擾。

政府發言人指出，新措施是政府經審慎檢視相關數據，並考慮到現時正值留學生回港的高峰期後所作的決定。有關措施有助減低對抵港人士的影響，特別是讓身處外地的青年人可在暑假順利回港與家人重聚，亦可更精準和更有效地阻斷輸入個案流入社區，以最低的社會成本達致最大抗疫效益的目標。政府會繼續優化對抵港人士實施的檢疫及檢測措施，包括機場及指定檢疫酒店的運作流程，以及進行核酸檢測的能力和速度，務求以更精準的方式落實嚴謹的「外防輸入」措施，同時改善從海外地區抵港人士的檢疫安排，利便對社會經濟復常必要的人員往來。