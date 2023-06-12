政府月底放寬安老院免地價條件　議員憂增誘因仍欠成效

本港安老院舍宿位供不應求，政府一直鼓勵發展商於私人發展項目興建和營運安老院舍，惟相關免地價計劃推出20年來只接獲7宗申請。政府在立法會福利事務委員會交代，本月底起放寬每幅用地獲免地價的合資格安老院舍數目、總樓面面積上限放寬至1.2萬平方米或地契內的最高樓面面積的10%，同時不會將私人發展項目內合資格院舍的總樓面面積，計入整個項目的原總樓面面積內，措施試行3年後再作檢討。

免地價計劃20年收7宗申請

社福界狄志遠指出，免地價計劃屬被動措施，懷疑即使增加誘因、鼓勵亦不會有太大成效，「覺得歷史會繼續，反應會冷淡」，又說對發展商而言「搞安老院對地價有冇幫助？咁多十字車(救護車)出出入入，對市民係咪有吸引力？」勞工界周小松亦批評，免地價計劃自2003年推出以來，只是增加到200個宿位，形容進度非常不理想、「龜速」。