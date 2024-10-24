政府服務46載 曾任多個政策局 孫明揚離世享年80歲

人稱「孫公」、回歸後曾任多個政策局局長的孫明揚離世，享年80歲。其家人表示，孫明揚前日早上在家中安詳離世，子女正安排後事。特首李家超對孫明揚辭世表示哀悼，形容他多年來熱心服務市民，深得政府同事和社會人士尊重。曾與孫明揚共事的教育局長蔡若蓮形容「孫公」是令人尊敬的前輩；又指他任教育局長期間，制訂和落實多項重要教育政策，包括推動高等院校發展、拓展多元升學出路、落實「三三四」學制等，惠及眾多莘莘學子，影響深遠。
孫明揚於1944年4月7日在重慶出生，兩歲隨家人來港。他在香港大學主修數學和物理，1966年以一級榮譽成績畢業，曾立志執教鞭，最後於1966年8月加入政府工作，任政務主任，1986年升任區域市政總署署長。
在任期間推孫九招救市
97回歸後，孫明揚曾任民政事務局長、政制事務局長，本港樓市自97年金融風暴後一直低迷，他2002年調任房屋及規劃地政局長後，同年11月推出俗稱「孫九招」的九項救市措施，包括停建停售居屋、終止出售公屋計劃、取消拍賣土地等。雖然措施促使樓市成交回升，但亦導致本港新落成單位數量隨後多年大幅減少。在供應短缺的情況下，樓價和租金不斷攀升。其後於2007年7月起任教育局長，直至2012年6月離開政府。
在任期最後一年多次進出醫院，包括因腎衰竭要接受治療，曾因跌倒至右手骨裂。近年健康狀況受關注，2018年在游水時意外吸入泳池水致肺炎，留醫3個月，他形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，體重一度大跌逾20磅。
退休後的「孫公」仍關心社會，不時就政策發表意見；多年來在本報撰寫專欄《孫公解碼》，最後一篇於上周五(18日)刊登，以「循環再用」為題。《am730》社長盧覺麟稱，感謝孫公多年來為本報撰寫專欄，為報紙增加知識含量，由於他曾任港府及特區政府的高官，對本地不少事物的來龍去脈都認識很深，能為讀者提供多角度去理解時事，待人接物亦無架子，離世對香港是一個損失。