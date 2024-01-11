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本地
2024-01-11 04:31:58
日報

政府未交代會否恢復一簽多行 調查指七成零售業會員支持復辦

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內地旅客

政府預計將有更多內地旅客以不過夜形式訪港。(資料圖片)

在經濟不明朗、消費模式轉型等因素下，香港零售行業在疫後的復甦力度未如理想。有消息指政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」，以至擴大措施至其他大灣區城市。零售業對此表示支持，但政府在立法會回應議員質詢時指，現階段未有進一步補充，指與內地部委一直有就相關安排等保持密切溝通。

零售業 商業僱員總會

有工會早前就「一簽多行」訪問零售業界意見。(陳詠琳攝)

香港百貨、商業僱員總會日前就開放深圳戶籍居民「一簽多行」的意見，透過網上問卷訪問392名會員，近七成分別非常支持或支持復辦「一簽多行」，逾六成認為措施能扶助本地零售業，並有65.8%受訪者支持擴大至大灣區其他地區。

電器及影音從業員協會理事長林志忠預料，恢復「一簽多行」後生意額可增加約一至兩成，但確切數據須視乎店舖位置、行業及貨品。他又稱，受訪者認為在推行「一簽多行」時，政府應同時加強關注人流和阻街、交通和社區承載力、通脹和商舖會否單一化、水貨等問題。

審慎觀望零售業能否受惠

總會副理事長鍾博文相信，復辦「一簽多行」甚至擴大適用城市，可增加訪港旅客人數，但由於內地零售形式近年有所轉變，包括網購、直播帶貨等興起，連同價格、體驗等因素，擔心措施所帶動的經濟效果或不如以前，對「一簽多行」後零售業能否迅速受惠持審慎觀望態度，又不擔心措施會刺激「逆代購」，希望本港未來可透過提供更好的服務或品質，提升對遊客及市民的吸引力、競爭力。

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在昨日的立法會大會，實政圓桌田北辰關注政府會否把「一周一行」改為「一簽多行」，並擴展至大灣區其他城市，新民黨黎棟國亦問到當年因水貨客湧現，使「一簽多行」收緊的因素是否仍在。署理文化體育及旅遊局長劉震回應指，過去與現在處理水貨等問題的難度有所不同，政府會因應最新情況及本港承受能力，與內地相關部門作商討，現階段未有進一步補充。

內地過夜客留港時間增反映景點吸引

劉震並指，本港旅客承載力在過去10年間大幅提升，包括酒店和賓館房間較2013年增加三成、故宮文化博物館和M+博物館等旅遊景點落成，以及高鐵香港段和香園圍管制站先後啟用。隨著更多大型跨境基建落成使「一小時生活圈」不斷擴大，劉震預計將有更多內地旅客以不過夜形式訪港，形容其旅遊習慣「更加接近本地居民」，寧願再次往返也不外宿。不過，他同時引述旅發局調查指，內地過夜客平均留港時間由疫情前的約3.1晚，增至去年約3.4晚，反映香港景點和活動對傳統旅客有足夠吸引力。

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田北辰另提到除夕夜有大批內地旅客滯留香港一事，劉震指政務司長會就下月農曆新年黃金周，主持大型過關交通安排統籌會議，及早部署以確保旅客過關安排暢順，文體旅局亦會密切留意內地旅客入境情況。

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