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2023-11-21 22:50:59

政府未為生育措施訂KPI 議員倡增加侍產假 允許公院剖腹生產

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多名議員關注與生育相關的配套措施。(資料圖片)

多名議員關注與生育相關的配套措施。(資料圖片)

本港生育率創新低，新一份施政報告推出多項鼓勵生育措施，包括發放一筆過2萬元獎勵金，以及優先揀居屋及「上公屋」。政務司副司長卓永興與一眾官員今日(21日)出席人力事務委員會會議時表示，未有為計劃訂立關鍵績效指標，強調會密切留意市民反應，或會優化部分措施。會上多名議員關注生育相關的配套措施。

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鼓勵僱主提供彈性上班時間  

勞聯主席、立法會議員林振昇關注推行侍產假的進度，指假期較鄰近國家或地區少。他認為，政府應鼓勵有初生嬰兒的僱員，主動向僱主提出彈性上班，以方便照顧子女。勞工及福利局局長孫玉菡回應表示，需要慢慢推動文化改變，他又以「好僱主約章」為例，指已加入元素，鼓勵僱主容許僱員在假期時帶子女上班，他相信僱主若有需要，僱主都會為僱員著想。

工聯會立法會議員郭偉强則表示，房委會推行的「家有初生優先選樓計劃」，只預留多10%的單位予計劃的申請者抽籤選購，認為數量太少應該增加，他建議政府提前檢討，增加編配份額。

民建聯郭玲麗則關注，年輕孕婦害怕生產過程帶來的痛楚，但公立醫院只有在無法順利生產時才允許醫生決定剖腹分娩，冀局方可考慮讓女士選擇剖腹生產。署理醫務衞生局局長李夏茵回應指，對媽媽及嬰兒而言自然分娩的風險，相信做好產前教育可以減低孕婦的恐懼感。

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