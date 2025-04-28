政府本年度花19.5億元修葺學校　鼓勵重置公營學校到新發展區

教育局指，政府一直致力透過策略性校舍發展規劃，為學生打造更優質的學習環境。當局本年度於學校修葺工程的非經常性支出約為19.5億元。另外，由2017年至今，教育局向立法會財務委員會申請撥款進行的公營學校重置、重建、改建、擴建或新辦工程項目，以及落成的該等工程項目合共有36個。當局指，為應對學齡人口結構性下跌，政府未來的校舍分配會以重置為主，並會善用空置或即將空置的校舍用地。若公營學校所在的地區有剩餘學位，教育局會鼓勵辦學團體考慮將校舍跨區重置到新發展區，既滿足新發展區對學位的需求，也能平衡各區學位供應。

教育局副秘書長梁蘊儀在網上專欄「局中人語」提到，因舊式校舍一般佔地較少，沒有額外地方可供擴建或作原址重建，教育局持續為以昔日建校標準興建的資助學校校舍進行小型改裝工程；而若要長遠全面提升舊校舍的設施，較有效的方法是按實際情況及緩急優次，有序地把學校重置到新校舍。另一方面，大型區域發展會帶來新的學位需求，教育局有需要在新發展區(例如北部都會區)興建學校，並配合小學「就近入學」政策，令年幼學童無須長途跋涉上學。

目前全港約有900所公營學校，學校的建築設計亦會隨着社會發展不斷演變。教育局表示，近年校舍建設採用新式建築技術，糅合「靈活學習空間」和「綠色建築」的概念，校園環境盡量開放，課室以摺疊門分隔，打破傳統教室界限，讓學習空間更具彈性，鼓勵學生學習和探索。