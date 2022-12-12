政府正全面檢視防疫措施 跨境貨運恢復「點對點」取貨

內地與本港通關問題雖未有眉目，但陸路跨境貨運限制即日起放寬。兩地政府宣布，本港跨境貨車司機可回復「點對點」的取貨和卸貨安排，毋須再由內地的接駁司機代勞，惟入境後仍要全程「閉環管理」和佩戴醫用口罩等。本港坊間再現取消「安心出行」的意見，特首李家超表示，會視乎最新疫情風險及數據，全面檢視現行防疫措施。
跨境貨車司機今日凌晨零時起，在「跨境安」系統預約申報及取得相應陰性檢測結果後，即可在內地「點對點」往目的地取貨和卸貨，毋須如今年初開始必須由內地接駁司機代勞，惟在內地需要全程接受「閉環管理」、佩戴N95或KN95醫用口罩等，8日內曾確診的司機不會獲准入境。李家超昨早透露，港府已與廣東省和深圳市政府達成原則性共識，期望新安排可讓跨境貨車司機的工作有更少限制，也可令物流供應更暢順。
貨櫃運輸業職工總會歡迎新措施，指3年來受疫情之苦的跨境司機可逐步回復正常。總會要求港府可一併取消在港方關口的快速檢測，使跨境貨運更加暢順，同時希望內地可放寬目前須持有24小時內核酸檢測陰性證明的入境要求。
盧寵茂：「安心出行」仍會保留
日前有報道指，本港下月農曆新年前有望與內地免檢疫通關。李家超表示，明白市民對此的訴求，但強調兩地政府需要考慮多方面因素，又稱內地實施的防疫措施，均基於當地風險和實際負荷能力去做，特區政府會全力配合，期望按部就班盡量減少過關限制。
內地已撤銷一般場所使用「健康碼」的要求，本港再次有聲音建議停用「安心出行」和「疫苗通行證」。李家超稱，港府正檢視不同防疫措施，會研究部分措施能否作「適當調校」，相信醫務衛生局很快會向他交報告。醫務衛生局長盧寵茂承認，程式功能隨疫情發展亦有改變，雖然追蹤功能減低但也是一個好程式，認為當出現新變異病毒株或甚新傳染病，程式便可發揮作用，強調程式仍會保留。
疫情方面，本港昨增14,918宗新冠肺炎確診，包括685宗輸入個案，多24名年齡介乎72至96歲的患者離世。本港近日購買必理痛等止痛退燒藥的市民增加，港九藥房總商會料一至兩周後，相關藥物能恢復正常供應；盧寵茂呼籲市民毋須購買太多。