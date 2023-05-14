政府正推展多項岩洞發展項目　用科技改良設計提升效率

政府多年來致力探討將現有設施遷進岩洞，現已積極推展多個搬遷或設置合適政府設施於岩洞的項目，以善用土地資源和改善城市布局、環境等。發展局助理秘書長(工務政策)馮耀璋指，本港山多而陡峭，岩石堅固，沿市區邊緣的山坡很多時候都適合發展岩洞。本港現時已有不同政府設施位於岩洞內，包括赤柱污水處理廠、港島西廢物轉運站、大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，以及西區海水配水庫。

創科局研發展岩洞數據中心

發展局在今日(14日)發表的網誌舉例稱，渠務署把沙田污水處理廠遷入沙田女婆山後，既可改善污水廠現址附近的環境，也可騰出約28公頃土地，主要作創科發展之用。至於水務署亦已展開工程，將鑽石山食水及海水配水庫搬遷到獅子山以南的山體，以騰出約4公頃土地建屋和社區設施。

此外，土木工程拓展署亦將於安達臣道石礦場發展用地的山體內建造岩洞，以重置現時位於九龍灣的工務中央試驗所及興建新的政府檔案處歷史檔案中心。發展局亦正聯同創新科技及工業局一起探討發展岩洞數據中心，利用岩洞安全而又穩定的環境，提供用地支持數據中心的持續發展。