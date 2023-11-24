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2023-11-24 04:30:22
日報

政府派2萬元現金獎勵 九成六人不因優惠政策生育

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生育

香港人生活成本高，窒礙生育意欲。(資料圖片)

施政報告提出向每名香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金獎勵，亦提供稅務及優先分配資助房屋等措施。有公司調查，發現受訪96%市民稱不會因為施政報告政策而考慮生育。74%認為提供更多育兒社會支援更有效鼓勵生育。負責調查公司建議，政府可增加托兒所補助、設立社區保母支援等，以減輕市民對生育及育兒的經濟壓力。

交友約會公司「香港婚活」於10月下旬至本月中旬訪問509名香港市民，96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育。對於政府發放2萬元津貼對鼓勵生育，51%稱完全沒有幫助。72%受訪者稱2萬元津貼完全不夠支持新生嬰兒的成長。96%市民稱不會因為施政報告政策而考慮生育，主因香港育兒經濟負擔重(75%)及居住費用昂貴及環境空間不足(72%)。

為支持有新生子女的家庭，施政報告中提出將「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額提高，由10萬元提高至12萬元，直至該名同住子女滿18歲止。但36%指措施無太大幫助，另34%更指完全無助。就房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，30%港人稱配額完全不夠。

望政府提供育兒社會支援

對於有甚麼政策或措施能更有效鼓勵生育，74%期望提供更多的有關育兒社會支援，68%指提供更多的育兒津貼及補助。「香港婚活」建議政府提供更多有關育兒社會支援、津貼及補助，例如提高學費/書簿津貼、託兒所補助、購置嬰兒用品的生活津貼、設立社區保母支援等，減輕市民對生育及育兒的經濟壓力。政府可考慮提高14星期產假及5天侍產假的日數，如可參考新加坡有薪產假16周，有薪侍產假則為2周。政府更可帶頭實施彈性工作安排，容許家長在家辦公、遠程工作，讓他們在工作和育兒之間取得平衡。

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