政府派2萬元現金獎勵 九成六人不因優惠政策生育

施政報告提出向每名香港永久居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元的現金獎勵，亦提供稅務及優先分配資助房屋等措施。有公司調查，發現受訪96%市民稱不會因為施政報告政策而考慮生育。74%認為提供更多育兒社會支援更有效鼓勵生育。負責調查公司建議，政府可增加托兒所補助、設立社區保母支援等，以減輕市民對生育及育兒的經濟壓力。

交友約會公司「香港婚活」於10月下旬至本月中旬訪問509名香港市民，96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育。對於政府發放2萬元津貼對鼓勵生育，51%稱完全沒有幫助。72%受訪者稱2萬元津貼完全不夠支持新生嬰兒的成長。96%市民稱不會因為施政報告政策而考慮生育，主因香港育兒經濟負擔重(75%)及居住費用昂貴及環境空間不足(72%)。