聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
本地
2025-12-24 12:27:48

政府為啟德郵輪碼頭下一份租約招標　引入4個KPI若不達標須補償

20250519-黎-啟德郵輪碼頭.JPG

政府為啟德郵輪碼頭下一份租約招標，引入4個KPI若不達標須補償。(資料圖片)

考慮到國際郵輪會早於兩年前訂下航程，為讓新合約下的碼頭營運商可盡快開始安排郵輪停泊事宜，政府今日(24)就營運和管理啟德郵輪碼頭的租約公開招標，歡迎具有相關經驗和能力的投標者參與。

政府與現時碼頭營運商簽訂的租約將於2028531日屆滿，是次招標中獲選的營運商將負責營運和管理啟德郵輪碼頭，為期10年。如表現理想，政府可考慮與營運商續約5年。為確保獲選的營運商具備相關營運經驗和專業知識，投標者必須符合以下必要條件：自截標日起計的過往10年內，擁有至少連續三年營運郵輪碼頭的經驗，且曾接待總噸位160,000噸或以上的郵輪。

租約作兩項主要調整

經檢視與碼頭營運商的租約條款及條件，以及諮詢相關持份者的意見，下一份租約的營運商除了負責處理郵輪事務外，將需要負責管理碼頭的公共空間，包括位於二樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園。政府早前已收到14份如何善用郵輪碼頭空間的意向書，大部分表示有興趣同時租用碼頭附屬商業區以及公共空間。

另外，政府就碼頭營運商的工作引入關鍵績效指標包括：(i) 每年郵輪停泊次數；(ii) 每年非郵輪活動次數；(iii) 每年非郵輪活動的訪客人數；以及(iv) 附屬商業區的租用率。考慮到碼頭營運商需時調整和適應碼頭運作，因營運商的表現未能達到指標而須向政府作出補償的條款將於租約第3年起生效。

採用「雙信封」投標安排

是次招標會採用「雙信封」投標安排。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%30%。非價格建議除了上述關鍵績效指標外，也包括有關碼頭營運和管理的執行計劃。標書必須符合招標文件內的條款規定。評審準則已詳細列於招標文件內。

 

