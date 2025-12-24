政府為啟德郵輪碼頭下一份租約招標　引入4個KPI若不達標須補償

考慮到國際郵輪會早於兩年前訂下航程，為讓新合約下的碼頭營運商可盡快開始安排郵輪停泊事宜，政府今日(24日)就營運和管理啟德郵輪碼頭的租約公開招標，歡迎具有相關經驗和能力的投標者參與。

政府與現時碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月31日屆滿，是次招標中獲選的營運商將負責營運和管理啟德郵輪碼頭，為期10年。如表現理想，政府可考慮與營運商續約5年。為確保獲選的營運商具備相關營運經驗和專業知識，投標者必須符合以下必要條件：自截標日起計的過往10年內，擁有至少連續三年營運郵輪碼頭的經驗，且曾接待總噸位160,000噸或以上的郵輪。