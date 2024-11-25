政府率團訪大灣區城市交流　與會者冀建立一套灣區標準助推發展

特區政府及工商界的高層代表團，今日起一連三日訪問粵港澳大灣區五個內地城市，進一步促進香港與廣東省和大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作。
香港中華出入口商會會長：香港有助內地民企「走出去」
行政長官李家超率領的代表團，下午到廣州出席由廣東省政府與特區政府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，就提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展進行交流。
將出席交流會的香港中華廠商會會長盧金榮表示，粵港澳大灣區在一國之下，有兩種制度、三個關稅區，如果減少差異和融合發展非常重要，他認為可以建立一套灣區標準，以推動區內城市在生物科技、人工智能等合作和發展。
另一名將出席交流會的香港中華出入口商會會長貝鈞奇說，近年不少內地民間企業與商會聯繫，希望藉香港協助推銷產品到國際市場，相信香港在協助內地民企「走出去」方面有一定優勢；同時本港近年經濟需要轉型，本港企業到大灣區推動經貿發展，雙方可以優勢互補，合作共贏。
李家超亦會到訪佛山與當地領導會面
李家超亦會到訪佛山，與當地領導會面，並於明日返港。隨團的政務司司長陳國基之後將率領代表團繼續訪問行程，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。
代表團由約50名成員組成，包括超過30名來自香港大型企業、金融機構和商會等的高層代表；亦有多名特區政府官員隨行，包括政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東等。
原文刊登於 香港電台