政府率團訪大灣區城市交流　與會者冀建立一套灣區標準助推發展

李家超率領的代表團，下午到廣州出席由廣東省政府與特區政府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會。（港台圖片）

特區政府及工商界的高層代表團，今日起一連三日訪問粵港澳大灣區五個內地城市，進一步促進香港與廣東省和大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作。

香港中華出入口商會會長：香港有助內地民企「走出去」

行政長官李家超率領的代表團，下午到廣州出席由廣東省政府與特區政府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，就提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展進行交流。

將出席交流會的香港中華廠商會會長盧金榮表示，粵港澳大灣區在一國之下，有兩種制度、三個關稅區，如果減少差異和融合發展非常重要，他認為可以建立一套灣區標準，以推動區內城市在生物科技、人工智能等合作和發展。