政府發表保險業藍圖 研連接中港保險市場可行模式

政府今日（5日）發表香港保險業的發展策略藍圖，稱將與保險業監管局和市場持份者緊密合作，以鞏固香港作為國際風險管理中心和成熟完備的保險樞紐定位。財政司司長陳茂波表示，保險業在香港金融市場發揮獨特和重要作用。當下環球市場參與者因應疫情打擊和地緣政治局勢，正重新評估並調整其風險管理的優次。目前正是政府公布策略藍圖的適當時機，以闡述政府發展香港保險業的願景和方向，把握國家「雙循環」發展策略的契機、更好融入國家發展大局。

政府發展香港保險業的願景和使命有賴於4個重要元素，包括與內地和國際市場的互聯互通、吸納外來專才和培養現有人才、科技應用和數據可及性。政府提出，將加強香港作為國際風險管理中心的競爭優勢，並提升與其他金融行業的協同效應；推行積極進取的政策措施和便利發展的法例，以助香港保險業開拓市場；推動長期業務和一般業務均衡發展；善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢，並把握「雙循環」策略的契機，促進保險業融入國家發展大局；以及釋放保險的社會價值，為廣大市民提供完善的風險管理和管控方案。

建構豐富多元的環球風險管理中心

此外，政府期望以健全發展保險業為重心，建構豐富多元的環球風險管理中心。近期支持發行保險相連證券，以及為所有一般再保險業務、直接保險公司的特定一般保險業務，以及特定保險經紀業務提供稅務寬減的措施將加強業務生態圈的發展，構建香港成為成熟完備的保險樞紐。政府將繼續與保監局合作，研究措施以收窄香港的保障缺口。2019年推出的可扣稅合資格延期年金保單廣受歡迎，順此趨勢保障型投資相連壽險產品已於最近推出。當局會在2022年內就設立保單持有人保障計劃展開公眾諮詢。

在金融科技發展方面，政府致力通過概念驗證測試資助計劃加強跨界別合作。保監局也銳意為行業創新注入動能，包括向4家虛擬保險公司發牌，又在疫情期間推出便利遙距投保和客戶服務的措施。對於綠色和可持續金融，保險業可以通過非劃一的承保政策、具影響力的投資、披露要求和產品創新等把握機會。