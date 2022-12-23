政府發表「創新科技發展藍圖」 製造業10年後GDP增至5%遠遜星

特區政府銳意發展香港成為「國際創新科技中心」，昨發表「香港創新科技發展藍圖」，按著四大方向，包括推進香港新型工業化、壯大創科人才庫、推動數字經濟發展和融入國家發展大局，並制定多個目標，如本港初創企業由現時3,755間增至2030年約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%，但遠低於新如坡現時的20%。創新科技及工業局長孫東形容目標是「進中求穩」，相信本港於15、20年可達到雙位數增長。
創新科技及工業局昨發表創新科技發展藍圖，就四大方向制定多個策略，包括加強支援新能源汽車、半導體晶片等策略產業，在港設立產業研發和生產基地；並計劃大幅增加數據中心可用樓面面積，由現在約80萬平方米增至2026年的150萬平方米。
面對人才流失，局方指將會加大力度招募海外年輕科研人才、吸引香港海外留學生回港發展、加強資助以及增加人才住宿配套等措施，吸引人才來港。另外，亦會加強培育本地創科人才，並進一步在中小學推動創科相關的教育。
冀2030年初創企業增至7000間
藍圖同時就本港未來5至10年創科發展制定目標，如本地人均研發總開支由現時3,575元增至2030年的9,000元；在共享工作空間、創業培育中心及加速器內營運的初創企業由3,755間增至約7,000間，累計獨角獸企業數目亦由12間增至30間。
當局期望香港製造業佔本地生產總值百分比可由現時1%增至2030年5%，但比率仍遠低於新加坡現時的逾20%。孫東否認指標保守，稱現時本港很多土地仍難以釋放，發展產業和人才亦需時。他又指，若按現時2030年的產值要增至5,000億元，即未來10年產值需提升約4,000億元，形容現時目標是「進中求穩」，香港只是剛剛起步，要小步快跑達到目標，相信本港於15、20年可達到雙位數增長。
香港科技大學校長葉玉如形容，藍圖為香港創科發展制定了清晰的發展規劃，並提出多項具前瞻性和突破性的措施和建議，顯示政府著力推動創科發展的遠見和決心，有利於凝聚社會信心和支持， 引領香港建設成為國際創新科技中心。科大會積極配合落實藍圖政策目標，充分發揮大學在推動創科發展的優勢，從全球招攬和培養更多創科人才，與國際頂尖大學和科研機構開展交流合作。
香港科學院院長盧煜明亦相信，藍圖有助完善本港的創科生態圈，更好地對接國家「十四五」規劃發展策略；而加強科研撥款亦有助鞏固香港的基礎科研優勢。他亦樂見當局鼓勵大學深化與本地及海外企業的合作，相信可激勵科研成果落地轉化，推動經濟和就業。