政府發表「創新科技發展藍圖」 製造業10年後GDP增至5%遠遜星

孫東(中)表示，未來5到10年是香港創科發展的關鍵期。 (蘇文傑攝)

特區政府銳意發展香港成為「國際創新科技中心」，昨發表「香港創新科技發展藍圖」，按著四大方向，包括推進香港新型工業化、壯大創科人才庫、推動數字經濟發展和融入國家發展大局，並制定多個目標，如本港初創企業由現時3,755間增至2030年約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%，但遠低於新如坡現時的20%。創新科技及工業局長孫東形容目標是「進中求穩」，相信本港於15、20年可達到雙位數增長。

創新科技及工業局昨發表創新科技發展藍圖，就四大方向制定多個策略，包括加強支援新能源汽車、半導體晶片等策略產業，在港設立產業研發和生產基地；並計劃大幅增加數據中心可用樓面面積，由現在約80萬平方米增至2026年的150萬平方米。

面對人才流失，局方指將會加大力度招募海外年輕科研人才、吸引香港海外留學生回港發展、加強資助以及增加人才住宿配套等措施，吸引人才來港。另外，亦會加強培育本地創科人才，並進一步在中小學推動創科相關的教育。