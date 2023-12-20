政府發表《海運及港口發展策略行動綱領》　研減稅引世界航運企業

香港港口是全球最繁忙的國際貨櫃港之一，今年《施政報告》提出要將香港變成領先國際航運中心，政府發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出10項策略增強港口競爭力、擴大海運網絡和加強支援等，推動本港海運及港口業發展，包括促進綠色航運和智慧港口發展等。

擬促進數據互換推動智慧港口

《綱領》指出，港府將加快建立液化天然氣加注設施，並研究為本地和遠洋船舶提供綠色甲醇和其他潔淨能源加注的可行性，包括研究內地提供下一代綠色燃料的可行性。港府亦擬與香港海運港口局合作，提升業界對綠色和可持續發展的認識，另將促進業界互換現有數據，推動智慧港口發展。