政府發表《海運及港口發展策略行動綱領》　研減稅引世界航運企業

香港港口是全球最繁忙的國際貨櫃港之一，今年《施政報告》提出要將香港變成領先國際航運中心，政府發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提出10項策略增強港口競爭力、擴大海運網絡和加強支援等，推動本港海運及港口業發展，包括促進綠色航運和智慧港口發展等。
擬促進數據互換推動智慧港口
《綱領》指出，港府將加快建立液化天然氣加注設施，並研究為本地和遠洋船舶提供綠色甲醇和其他潔淨能源加注的可行性，包括研究內地提供下一代綠色燃料的可行性。港府亦擬與香港海運港口局合作，提升業界對綠色和可持續發展的認識，另將促進業界互換現有數據，推動智慧港口發展。
政府同時研究加大現有和引入新的稅務寬減，包括大宗商品貿易，以吸引更多海外主要海運業務領域參與者、簡化船舶註冊流程，以及探討為達到國際減碳標準的香港船舶提供綠色優惠，港府另將增撥資源支援香港海運港口局工作及提升其宣傳功能。當局認為，稅務優惠若能夠有效吸引船隻來港，將會為本港帶來相當大的經濟利益，惟現時未能提供與稅務優惠相關的數字。
建議措施明年起陸續執行
宣傳方面，《綱領》表示政府會製作更具針對性的宣傳活動和市場推廣方案，加強推廣香港海運業，多角度向世界展示「香港故事」，本港與大灣區港口亦需要由競爭轉為合作關係。《綱領》大部分建議的行動，將陸續於明年起執行，港府會聯同香港海運港口局持續檢視策略的進展和成效，確保內容能跟上發展，滿足行業需求。
運輸及物流局局長林世雄拒絕評估落實《綱領》措施後的成效，認為港口活動受外圍環境和全球經濟，以及很多不能自控的因素影響，但承認本港需要加強港口競爭力，形容《綱領》有如為本港業界進行一次「體檢」，檢視哪些地方需要加把勁和提升競爭力，最重要是做好自己、固本培元，鞏固自身優勢的同時如發現不足便要盡力去做。他續稱，32項具體行動策略均有列出執行時間，當局會持續檢討行動的成效、內容是否需要更新，執行時間也有機會調整。