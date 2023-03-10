政府研修例增公營人手 牙醫生畢業或要實習多一年

本港牙醫持續短缺，政府建議修例，強制本地牙科畢業生在註冊前，須在衛生署或醫管局等實習一年，表現未如理想者更可被延長實習期。當局另擬讓非本地培訓牙醫做滿5年，便可免試或通過一次考試後，在港正式註冊。醫務衛生局表示，現階段仍在諮詢牙科業界，尚未決定細節；牙科學會則擔心新安排令牙科生感憂慮和忐忑。

醫務衛生局向本報確認，政府現正就修改《牙醫註冊條例》諮詢牙科界別及相關持份者，希望增加本港整體牙科護理人手包括牙醫的供應。據當局向業界發出的諮詢文件，上年度衛生署牙科醫生職系空缺率達13.5%，料2028年後將進一步惡化。

本地牙科畢業生現時從大學畢業後，毋須經過一年實習期即可註冊執業。當局建議為牙科生引入畢業生臨床實習制度，強制他們在衛生署、醫管局等機構實習一年，表現未如理想的學生更可被延長實習期。醫衛局指，有關建議現階段仍在諮詢業界，尚未決定細節。