政府研修例增公營人手 牙醫生畢業或要實習多一年

本港牙醫持續短缺，政府建議修例，強制本地牙科畢業生在註冊前，須在衛生署或醫管局等實習一年，表現未如理想者更可被延長實習期。當局另擬讓非本地培訓牙醫做滿5年，便可免試或通過一次考試後，在港正式註冊。醫務衛生局表示，現階段仍在諮詢牙科業界，尚未決定細節；牙科學會則擔心新安排令牙科生感憂慮和忐忑。
醫務衛生局向本報確認，政府現正就修改《牙醫註冊條例》諮詢牙科界別及相關持份者，希望增加本港整體牙科護理人手包括牙醫的供應。據當局向業界發出的諮詢文件，上年度衛生署牙科醫生職系空缺率達13.5%，料2028年後將進一步惡化。
本地牙科畢業生現時從大學畢業後，毋須經過一年實習期即可註冊執業。當局建議為牙科生引入畢業生臨床實習制度，強制他們在衛生署、醫管局等機構實習一年，表現未如理想的學生更可被延長實習期。醫衛局指，有關建議現階段仍在諮詢業界，尚未決定細節。
建議引入非本地培訓牙醫
當局同時建議參考引入海外醫生，容許非本地培訓牙醫經「有限度註冊」，在港大、菲臘牙科醫院、衛生署或醫管局等工作滿5年後，通過臨床考試即可正式註冊，毋須進行筆試及實務考試。持有較高專科資格的非本地培訓牙醫，更可循「特別註冊」途徑，在指定機構工作滿5年便可正式註冊。
至於本地培訓的非專科牙醫，政府另建議他們要在衛生署、醫管局等機構服務一定年期，暫擬為兩年。當局並探討以行政手段，要求在衛生署監督下完成本地專科培訓的牙醫，於獲得專科資格後繼續在該署工作2至5年。醫衛局指，目標是在今年內向立法會提出立法建議。
議員促政府先為市民提供服務
牙醫學會會長王志偉昨在一個電台節目稱，牙科學生現時的6年課程已包括長時間實習，憂慮新方案或令他們感憂慮和忐忑，建議政府容許牙科生就學期間到公營機構實習。醫療衛生界立法會議員林哲玄在同一節目說，本港逾20間公營牙醫診所僅11間服務市民，認為政府應先向市民提供足夠服務，否則要求畢業生服侍公務員「好似唔係好妥」。