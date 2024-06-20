政府研大學學費 連續每年加5至9% 3年最少加逾6000元 議員憂「學貸變學債」

上大學乃莘莘學子的目標，然而大學學費未來或會變貴。有消息指當局擬於下學年起，連續3年上調本港8間資助大學學費，每年加5至9%，以最低加幅計算，學費一年可加逾二千元。教育局長蔡若蓮表示，「8大學費已廿多年沒調整」，望逐步上調至達學費成本收回率目標。有教育界立法會議員認為，加幅溫和，相信學費調整有助提升香港成為國際教育樞紐的競爭力；但亦有人擔心加費令「學貸變成學債」，並建議延長學生貸款還款期。

現時政府資助大學學位每年學費大約42,100元，如明年通過加價方案，第一年以最低加幅(5%)計算，即加逾2,000元，至44,205元，如連續3年加5%，則總計加逾6,000元；以最高加幅(9%)計算，首年已加3,789元，至45,889元；而之後的兩年仍會逐年增加，加幅不超過9%。

蔡若蓮早前表示，現時學費成本收回比率只有13%左右，低於政府18%的目標，是時候檢討；她昨日亦約見立法會議員講解學費事宜。身兼嶺南大學協理副校長的立法會議員劉智鵬表示，政府未透露完成3年學費調整後會否「再加」。他又指，大學學費二十多年沒有加過，因此「需要一個起點」，而5%至9%加幅屬溫和。至於加學費會否削弱香港成為國際教育樞紐競爭力，劉智鵬認為，加費反助發展成教育樞紐，因現時本地生及非本地學生的學費差距太大，「(差距)令非本地生印象未必很好」；故未來可參照有較多非本地生的收費水平，調整學費比例。