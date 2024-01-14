政府研急症室加價　林正財：希望理順市民求醫習慣

政府近日表示正研究檢討近7年沒有加價的急症室收費，急症室收費未來或會實行「可加可減」，危殆及危急病人收費可低於現水平的180元，惟次緊急及非緊急病人收費提升至家庭醫生水平。行政會議成員林正財在今日(14日)一個電視節目表示，政府檢討公立醫院急症室收費並非為了要增加收入，而是希望理順市民求醫習慣，到適合的醫療機構求醫，並會確保加價後，基層仍然求醫有門。他表示，醫管局普通科門診定位要清晰，幫助基層及經濟有需要市民，相信這樣會確保求醫有門，不會影響低收入人士就醫。

林正財表示，公立醫院多年無調整收費，且醫療系統沒有「守門人」制度，如和私家醫生收費差距擴大的話，可能導致部分市民，不清楚求醫的方向，會因為經濟誘因而到急症室求醫。林正財又強調，檢討急症室收費，不是為了增加多收入而是建構基層醫療，理順市民求醫習慣。他續指，政府努力建立基層醫療系統，現時推行的糖尿病等慢性病共同治理計劃，鼓勵市民有專屬的家庭醫生，有問題時可以即時諮詢，以解決希望即時就醫的焦慮情況。

未來結合有精神健康學童需要辨識及轉介機制

身兼精神健康委員會新任主席的林正財又指，據教育界觀察，感覺學童輕生情況穩定下來。識別及支援有精神健康風險學生的三層應急機制至月底會結束現時的三層應急機制至月底會結束又指政府當局會視乎情況決定會否延長三層應急機制生效時間，包括是否將校長熱線恆常化，又說日後無論如何要優化預防及辨識機制，希望先穩定學童精神健康問題，再考慮如何做好更多預防措施。