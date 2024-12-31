政府研新法測補腎丸等中成藥 助業界減成本省時間

衛生署轄下政府中藥檢測中心成功研發一套高通用性的助陽補益類中成藥檢測方法，供中藥業界以單一檢測方法，測試不同配方或劑型產品中的人參和補骨脂以作品質檢測，毋須如以往般要為每一種助陽補益類中成藥逐一開發品質檢測方法。有關開發的成本可由數十萬元減至兩、三萬元，時間亦可從數年縮減至數個月。攝影：鍾式明 本港現時有逾100種註冊助陽補益類藥品，包括鹿茸或鹿尾巴丸、補腎丸等，並以水丸、蜜丸和膠囊等不同劑型處方。廠商將產品推出市場前需要進行品質檢定，但各產品成分複雜、涉及「秘方」等，加上人參和補骨脂會干擾檢測結果，每種藥物需要制定獨立的品質檢定方法。

最快25分鐘有結果 政府中藥檢測中心早前花約18個月時間，研發出一種能廣泛應用的檢測方法，供檢驗助陽補益類中成藥樣本中是否含有人參和補骨脂及其含量。化驗所在檢測過程，需要先淨化樣本，包括以溶劑提取和洗淨、固相萃取等，再放入儀器分析。 檢測方法可循兩種方式進行，包括有較高靈敏度的相串聯質譜法，以及成本較低的液相色譜法，兩者最快分別需時25分鐘和40分鐘便有結果。 衛生署高級化驗師(政府中藥檢測中心)陳詠嫻指，研發新方法過程經過多番嘗試和改良實驗條件，包括引入一系列淨化程序，以處理不同中成藥產品帶來的干擾問題，又稱研究方法獲嚴格認證，確保結果準確和可靠。

業界稱新方法助省時間金錢 本身是中醫藥業界的政府中藥檢測中心諮詢委員會轄下中成藥專責小組成員譚國亮稱，在新方法出現前的研發工作過程面對很多困難。他指，以往要花兩、三年時間和斥資數十萬元做認證，加上需要每種產品制定獨立的品質檢定方法，而現時化驗所只需要跟隨政府研發的做法，就可達致要求的鑑別或含量測試目標，不論時間或金錢也節省很多，「幾個月就有結果，成本可能兩至三萬已經足夠，對業界好大幫助。」 中心未來會通過技術轉移和培訓，讓業界分享研究成果，包括詳列整套品質檢定方法、要求和成品水準，再邀請檢測業界到實驗室講解逐項程序和竅門等。