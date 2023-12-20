熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 天氣 工展會2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-20 21:21:30

政府研規管網約出租汽車平台　的士業籲司機「再忍受一陣」

分享：
政府將研究如何規管網約出租汽車平台。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府將研究如何規管網約出租汽車平台。(資料圖片／陳奕釗攝)

【21:21更新】的士業界今日(20日)與運輸及物流局、運輸署和警務署代表會面，促請當局規管「白牌車」，會面歷時大約1小時。無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後表示，當局承諾半年內修例規管網約車平台，他滿意局方回覆，又呼籲的士司機「再忍受一陣」，相信短期內會有成效，令司機可以安心工作。

黃羽庭續說，警方亦會與業界合作，短期內執法打擊違法經營的「白牌車」。的士小巴商總會理事長周國強則表示，的士可以利用導航地圖，減少「兜路」爭拗，又指業界願意改善的士服務，令市民更滿意乘搭的士體驗。

政府：樂見的士業界務實交流

運輸及物流局表示，政府代表和的士業界代表在會上討論如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，其中警務處會繼續安排適當資源加強打擊非法載客取酬活動，並歡迎市民及業界與警方合作，包括提供資料舉報非法載客取酬活動，警方定會嚴肅跟進和調查，如有足夠證據將採取執法行動。

當局又指，政府早前已公布會啟動檢視現有法例，以期更有效處理非法出租或取酬載客活動，亦會研究如何規管網約出租汽車平台，以期只有的士及持有出租汽車許可證車輛可透過平台提供服務，加強打擊非法活動。政府擬於明年中就有關規管所涉及的政策、法律觀點，以及海外經驗研究所得的考慮要點，與立法會議員、業界及其他相關持分者進行溝通及聽取意見。

Ad Block

運輸及物流局發言人指，政府樂見今日與會的的士業界代表進行務實交流和解決問題，會繼續積極聆聽的士業界及社會各界的意見。

Klook.com
亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受