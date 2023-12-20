政府研規管網約出租汽車平台　的士業籲司機「再忍受一陣」

【21:21更新】的士業界今日(20日)與運輸及物流局、運輸署和警務署代表會面，促請當局規管「白牌車」，會面歷時大約1小時。無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後表示，當局承諾半年內修例規管網約車平台，他滿意局方回覆，又呼籲的士司機「再忍受一陣」，相信短期內會有成效，令司機可以安心工作。
黃羽庭續說，警方亦會與業界合作，短期內執法打擊違法經營的「白牌車」。的士小巴商總會理事長周國強則表示，的士可以利用導航地圖，減少「兜路」爭拗，又指業界願意改善的士服務，令市民更滿意乘搭的士體驗。
政府：樂見的士業界務實交流
運輸及物流局表示，政府代表和的士業界代表在會上討論如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，其中警務處會繼續安排適當資源加強打擊非法載客取酬活動，並歡迎市民及業界與警方合作，包括提供資料舉報非法載客取酬活動，警方定會嚴肅跟進和調查，如有足夠證據將採取執法行動。
當局又指，政府早前已公布會啟動檢視現有法例，以期更有效處理非法出租或取酬載客活動，亦會研究如何規管網約出租汽車平台，以期只有的士及持有出租汽車許可證車輛可透過平台提供服務，加強打擊非法活動。政府擬於明年中就有關規管所涉及的政策、法律觀點，以及海外經驗研究所得的考慮要點，與立法會議員、業界及其他相關持分者進行溝通及聽取意見。
運輸及物流局發言人指，政府樂見今日與會的的士業界代表進行務實交流和解決問題，會繼續積極聆聽的士業界及社會各界的意見。