政府研規管網約出租汽車平台　的士業籲司機「再忍受一陣」

【21:21更新】的士業界今日(20日)與運輸及物流局、運輸署和警務署代表會面，促請當局規管「白牌車」，會面歷時大約1小時。無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後表示，當局承諾半年內修例規管網約車平台，他滿意局方回覆，又呼籲的士司機「再忍受一陣」，相信短期內會有成效，令司機可以安心工作。

黃羽庭續說，警方亦會與業界合作，短期內執法打擊違法經營的「白牌車」。的士小巴商總會理事長周國強則表示，的士可以利用導航地圖，減少「兜路」爭拗，又指業界願意改善的士服務，令市民更滿意乘搭的士體驗。