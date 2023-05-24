政府移除大埔等地共20個非法墳墓　遺骸將遷葬至沙嶺墳場

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今日（24日），在大埔三門仔及劏雞井認可殯葬區內，對山邊非法殯葬個案採取聯合執管行動，料需約3天時間移除20個非法墳墓、金塔屋、金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。
食環地政展開遷葬行動
今年3月15日，食環署和地政總署已於三門仔及劏雞井認可殯葬區內，共37個未經批准的墳墓、金塔屋、金塔張貼公告及通知，要求有關人士於今年4月17日前停止佔用政府土地，政府今日展開遷葬行動。
政府自2016年起，於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、訂立墓地尺寸限制等，確保下葬地點皆位於殯葬區內。
限期屆滿後盡快移除無人認領墳墓
政府早前審視自試驗計劃所得的資料後，決定於2021年7月開始，就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開跟進工作。政府將於下月推展行動，處理西貢大頭洲認可殯葬區內的非法殯葬個案，亦會進一步在其他認可殯葬區進行跟進工作，以在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓、金塔屋、金塔。
政府發言人強調，根據《土地（雜項條文）條例》（第28章），任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。