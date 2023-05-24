政府移除大埔等地共20個非法墳墓　遺骸將遷葬至沙嶺墳場

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今日（24日），在大埔三門仔及劏雞井認可殯葬區內，對山邊非法殯葬個案採取聯合執管行動，料需約3天時間移除20個非法墳墓、金塔屋、金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。

食環地政展開遷葬行動

今年3月15日，食環署和地政總署已於三門仔及劏雞井認可殯葬區內，共37個未經批准的墳墓、金塔屋、金塔張貼公告及通知，要求有關人士於今年4月17日前停止佔用政府土地，政府今日展開遷葬行動。

政府自2016年起，於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、訂立墓地尺寸限制等，確保下葬地點皆位於殯葬區內。