政府終止逾46億元空郵中心重建計劃　至今支出及顧問費等約1.36億元

商務及經濟發展局及香港郵政向立法會提交文件，稱政府決定終止空郵中心的原有重建計劃，將引入替代方案，包括翻新現有空郵中心，完善和提升其配備和效率。當局解釋，全球經濟環境近年發生迅速變化，地緣政治局勢持續升溫。2022年爆發的俄烏衝突拖累尚未完全自新冠疫情中走向復甦的全球經濟。2025年年初起由美國政府發動關稅貿易戰，取消郵政渠道寄遞小額包裹免稅政策，進一步加劇地緣政治風險，令全球經濟前景面對重大不確定性。最新預算的空郵郵件量比原來預算的下跌近七成，若推行原有重建計劃將不符合成本效益。

空郵郵件量比原來預算跌近七成

財委會於2021年批准逾46億元撥款，新空郵中心原預計於2027年年底落成啟用。商經局說，計劃至今計及已支出及估計將涉及的顧問或承辦商費用，共約1.36億元，即佔撥款少於3%，當局決定終止重建計劃後，已當機立斷立即要求承辦商暫停工程，盡量減少財政支出。

替代方案包括翻新 與中國郵政加強合作

至於替代方案，商經局說，包括翻新現有空郵中心，並保留於空郵中心旁邊已興建和投入服務的臨時空郵處理設施；香港郵政亦會與中國郵政加強合作，就空郵中心和轉口郵件中心協同合作，包括在硬件設施、定位、郵政政策等各方面優勢互補。