政府統計處夥中原地圖 發布按地理和樓宇組群劃分人口普查統計數字

政府統計處網頁和中原地圖宣布，周三(3月27日) 在兩網頁上同步發布。中原集團行政總裁施俊嶸表示，中原地圖早於2003年開始已跟政府統計處合作，利用地政總署數碼地圖結合地理資訊技術，於中原地圖網站發佈，以全港、區議會分區(18區)、街段 – 大合併組和樓宇組群四個地理分界方案劃分的2001年人口普查統計數字。前三個皆為政府統計處沿用已久的分界方案。而「樓宇組群」則為中原地圖建議並獲政府統計處接納，於2003年專為樓市分析而合作發展的一套嶄新地理劃分方案。

中原：市場原缺全港不同層級地理分區方案 施俊嶸稱，全港現在共劃分3,286個樓宇組群，其中以單棟為主的組群有836個，餘下 2,450 個樓宇組群當中，788個屬私人屋苑，690個屬居屋，972個屬公共屋邨。惟樓宇組群屬數千人口級別的地理分界方案，較適合做樓市的微觀分析，市場仍欠缺一套數萬人口級別的分區方案，才能完善全港不同層級的地理分區。 他指出於是中原地圖參考英國 Housing Market Area 的樓市區域劃分方式，於2019年建議並獲政府統計處接納，著手研發香港市民揾樓習慣和市場成交的空間分佈模式，在樓宇組群基礎上劃定了173個香港樓市片區。這套片區劃分方案採用了大量在香港樓市分析文獻中約定俗成的地理詞彙。例如港島半山共劃分了西半山、中半山、東半山、大坑半山、渣甸山、北角半山、和壽臣山七個樓市片區；在九龍也有四小龍和啟德新區等不少純樓市範疇的地理概念和詞彙。

體現「群內差異小、群間差異大」 中原地圖參照統計學上的集群（Cluster）概念，按各單棟住宅樓宇的地理位置、 建築類型、樓齡和住宅層數等物業屬性，將相鄰近並同質性較強的單棟住宅樓宇，組合成一個一個相互不重疊的樓宇組群，再呈交政府統計處審核和按專業標準修改。最後敲定的方案體現了「群內差異小、群間差異大」的基本態勢。各樓宇組群內的組成樓宇，除物業屬性相類似外，在樓市的價格表現也傾向同步，在人口普查統計數字上也呈現一定程度相約的人口組成和類似的社會性質。