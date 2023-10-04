政府總部外17歲少年持刀斬人被捕　警相信不涉政治或針對政府機構 (更新)

【21:13更新】 金鐘政府總部外發生傷人案！今日(4日)早上10時許，一名17歲姓梁的少年於金鐘政府總部東翼天橋入口，懷疑持生果刀向人襲擊，一名57歲姓劉保安員手部受傷，另一名60歲姓鄭保安員制止疑兇期間扭傷腳，兩人清醒一同被送往瑪麗醫院治理。

現場工聯會單張料與案無關

警員接報後趕至現場，即場以涉嫌「傷人」將該名少年拘捕，他現正被扣留調查，惟其行兇動機未明。中區警區助理指揮官警司林建達晚上交代案情時表示，警方早上10時21分接報指，一名男子在政府總部外近中信大廈天橋，以刀襲擊兩名政總男保安，警員兩分鐘後隨即趕至現場並拘捕疑犯。

林建達指，初步調查顯示，報稱學生的17歲中國籍疑犯有自閉症紀錄，原定今年7月覆診，惟最終因故改期至本月底。他續說，疑犯今早約9時10分單獨離開秀茂坪寓所後，乘搭港鐵至金鐘及步行往政總，再取出從寓所帶來的生果刀行兇。他續說，疑犯案發前並無涉及任何暴力或刑事案件、與兩名保安員不相識，警方將會全方位調查其犯罪動機，包括調查其家庭背景、犯案時精神狀態，以及是否與案發前與家人就瑣碎事情爭執有關。

案發現場今日亦有一張工聯會單張，林建達稱調查後相信與案件無關、不屬於被捕人，估計有現場人士協助制服疑犯時意外遺下。