政府解釋23條立法網站突下架　保安局：正更新網站

23條立法網站突下架。據《明報》專欄作者今(20日)撰文指，保安局於2002年就23條立法而設的專題網站已悄悄下架，保安局回覆傳媒時表示，現正重新就《基本法》23條立法預備，有關網站亦將更新，故暫時將網站關閉，但未有交代關閉網站的時間。

政府檔案處前處長朱福強向解釋時稱，根據他理解，政府目前對網頁更新如何舊有網站內容「沒有什麼規矩」，隨時可能新網站就蓋過舊網站內容。不過他認為，在處理當年23條立法及諮詢過程中，都會產生很多政府檔案，這些檔案本身有歷史意義，不應該隨便銷毀。

網站內容詳細

根據「網絡時光機」(Wayback Machine)以及該專欄作者年前從該網站的截圖，網站有關23條立法的資料，由草案、當年官員談話的新聞稿、立法會審議文件，以至「第二十三條知多啲 - 單張」包括「問與答」內容，都十分詳細。

舉例在「問與答」，列出很多當年社會的疑慮，如「立法後，能批評政府政策或官員嗎？」的問題，同時列出政府答案：「言論自由，受到《基本法》充分保障。『煽動叛亂』罪只限於故意煽惑他人犯叛國、顛覆等屬本港法例下的嚴重刑事罪行，而且必須相當可能引起有關罪行，才會入罪」。而「煽動叛亂」在現時《港區國安法》中未有包羅。