政府設數字化經濟發展委員會　推動港數字化經濟進程

財政司長陳茂波在2022至23財政年度《財政預算案》中曾宣布，將成立委員會，推動香港數字化經濟的進程，政府今日表示宣布數字化經濟發展委員會，就數字化經濟的發展向政府提供意見。

財政司長擔任主席 委員任期2年

委員會由財政司司長擔任主席，成員包括業界專家、學者，以及相關政府官員。委員由財政司司長委任，為期2年，委員會擬於今年7月舉行首次會議，當中重點包括：

確定關鍵發展趨勢、主要驅動因素、關鍵成功要素，以及發展 舉 措

制訂發展方向、策略、重點領域、優先事項和關鍵績效指標

制訂有關加 強 與主要持 份 者合作與協調的策略和措施

推動數據服務的 產 業發展

制訂有關鼓勵不同行業採用數字化的策略和措施；及

推進數碼政府的發展

財政司長陳茂波指，委員會將共同為香港勾劃發展數字化經濟的藍圖，既有助聚焦加快和引領相關方面的發展，也為香港未來經濟持續升級轉型奠定良好基礎。

委員會的成員名單如下：

主席：財政司司長



官方委員：財經事務及庫務局局長、創新及科技局局長#、商務及經濟發展局局長、香港金融管理局副總裁、政府經濟顧問、政府資訊科技總監(# 註︰將於本年7月1日起更名為創新科技及工業局局長)



非官方委員：鄭松岩博士、車品覺、邱達根、許漢卿、李帆風、梁啟元博士、李子樹、林潔貽、蒙美玲教授、沈向洋博士、楊德斌、楊全盛、容永康