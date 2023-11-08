政府設「鄰近邊境投票站」選址上水兩中學 選民須預先登記

區議會選舉將於下月10日舉行。政府宣布設立「鄰近邊境投票站」，便利身在內地的選民返港投票，兩個票站選址鄰近上水港鐵站的香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學。參與是次安排的選民必須預先登記，最高登記名額為3.8萬個，先到先得。相關安排只適用於地區直選的選民，地區委員會界別的選民不適用。選舉事務處會安排穿梭巴士，接載選民往來票站和上水港鐵站。 政制及內地事務局昨日表示，接獲社會意見和聲音，不少身在內地生活和工作的港人希望投票，冀政府能提供便利在邊境管制站設立投票站。不過，疫情過後各個管制站都十分繁忙，亦沒有足夠空間可供設立投票站之用，故選擇兩間在上水港鐵站附近的學校作票站，便利選民投票。

選民須預先網上登記 有意投票的選民必須預先登記，網上登記系統將於本月20日上午9時起開始運作，直至12月5日下午6時。選民於網上登記系統預約時，須選擇選舉當天的指定時段投票。已登記的選民若行程有變，只需在登記期內透過網站取消有關登記，便可在投票日於原屬投票站進行投票；但若更改行程時登記期已過，則有關選民可直接聯絡選舉事務處作安排。 選民登記時須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址以及聯絡電話號碼，包括香港或內地可接收短訊的電話號碼。提交登記申請後，選舉事務處會即時以短訊及電郵形式向有關選民發出「登記結果通知書」作為確認。選民在接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可在相關票站投票。



政制及內地事務局長曾國衞