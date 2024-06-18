政府評估氫能不比石油氣危險 氫能電動洗街車北區元朗試驗

政府發表《香港氫能發展策略》，下半年會開始在食環署試驗3輛左軚氫能洗街車，港鐵的氫能有軌輕鐵測試亦有望今年展開。環境及生態局長謝展寰表示，只要經過評估和在安全的設計、標準下使用，氫氣不會比石油氣危險，氫能巴士亦可以使用隧道。當局目標將有關生產、儲存和運送氫氣的修例建議，於明年向立法會提交並獲通過，但承認難單靠港府補貼在港大規模使用「綠氫」。 食環署3輛綠色車身、江蘇製造的宇通左軚氫能電池洗街車，預計會在下半年開始試驗18個月，初期會服務北區和元朗區一帶，鄰近現正興建的元朗凹頭加氫站。月租約18萬元的洗街車設有6個氫燃料樽，當樽內氫氣在電池與空氣中的氧氣產生化學作用，便能夠產生電流為車輛帶來動力。

滿氫滿電可行近500公里 機電署長潘國英強調，氣樽和車身框架均通過撞擊測試，遇上危急情況時亦可按下車外的緊急斷氫按鈕。洗街車注滿24公斤的氫燃料後，可以行走接近400公里，而車輛電池充滿後亦可行走約90公里，機電署總工程師王磊表示，洗街車主要以氫氣驅動，惟當氫氣系統突然有問題而停頓，就會轉用電池。 謝展寰表示，早前委託機電署詳細研究和評估後，確定在特定安全設計和設施下，氫能巴士都可以安全使用隧道，又說不會比石油氣更危險，當局會推出有關氫能車宣傳教育，呼籲公眾毋須擔心安全問題。就3輛氫能洗街車採用左軚設計，謝展寰解釋今次試驗的目的是測試氫能車在本港使用的情況和找出問題，如汽車維修需要、成本、加氫運作等，因此重點在於試驗而非左軚或右軚，但日後大規模使用時當然會用右軚，並期望會有更多車款選擇。