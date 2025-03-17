政府調查指1.3萬人從事外賣平台工作　近35%月入少於5000元

近1.3萬人在受訪的過去12個月，曾經從事食物及貨物送遞數碼平台工作。(資料圖片)

外賣平台戶戶送下月撤出香港，外賣員接單競爭料更激烈。政府統計處調查發現，近1.3萬人有從事食物及送貨數碼平台的工作，當中近兩成八通常會同時在最少兩個平台上線，整體就有超過三成七工作者從平台每月賺取1.5萬元或以上，亦有近三成五月均收入不足5,000元。

37%平台工作者月入最少1.5萬元

政府統計處發表《主題性住戶統計調查第81號報告書》，前年12月至去年3月訪問約1萬名住戶，發現約1.29萬人在統計前12個月內，有從事食物及貨物送遞數碼平台工作，有52.5%屬於15至39歲的較年輕組別，部分工作者曾在多於一間平台工作。報告指出，有27.9%人會同時在多於一個平台上線，在同一日內會在多於一個平台上線的工作者就稍為增加，達31.4%，絕大部分工作者都表示可自由安排工作時間，近三成在平台每周工作少於25小時、近四分之一每周工作多於44小時。

按工作模式分析，平台工作者最常擔任的崗位為單車手，佔29.1%，其次是俗稱「步兵」的以步行方式進行送遞，佔26.5%，整體平均而言，有五成一平台工作者每小時會接到2至3張訂單。收入方面，報告指有約三分之二工作者稱平台工作是其主要收入來源，數據顯示37.1%平台工作者月入1.5萬元或以上，亦有34.9%每月賺取少於5,000元。調查亦關注受訪者從事數碼平台工作的原因，有超過九成工作者入行原因與工作性質有關，如容易入行或離職、彈性工作方式、對工作程序及方式有更大控制權，以及可享更多空閒時間等，其次有一半人涉及財政考慮。

近半非政府僱員享比規定更優厚福利

另外，這次調查同樣涵蓋非政府僱員現職的僱傭福利，政府統計處指去年共有270.5萬名非政府僱員，男女比例相若，分別為51.1%男性和48.9%女性，超過八成七在現職有簽訂書面僱傭合約。結果顯示，去年有約四成八非政府僱員享有較《僱傭條例》規定更優厚的僱傭福利，當中近四成人可享額外有薪年假，亦有20.6%連續放取少於4日病假也可享有疾病津貼，以及14%人可獲全薪或額外的病假津貼。

同時，有56.9%非政府機構僱員在現職享有額外的僱傭福利，例如醫療福利、婚姻假和生日假等。調查又發現，有10.6%人現職享有彈性工作安排，包括4.8%獲彈性工作時間、4.3%人可遙距工作。