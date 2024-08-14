政府譴責彭定康惡意詆毀終審法院判決　並肆意對法官作人身攻擊

港府今日強烈譴責末代港督彭定康，惡意詆毀終審法院在壹傳媒創辦人黎智英等被告參與未經批准集結案所作的判決，及針對參與審理上訴的海外非常任法官廖柏嘉肆意作出人身攻擊。
2019年8月維園「流水式集會」案，黎智英等7名民主派被告，就參與未經批准集結定罪上訴至終審法院，終院本周一駁回上訴。彭定康批評裁決不公，又指一直致力保護人權的英籍非常任法官廖柏嘉參與其中，令人難以接受。
特區政府發言人今日發聲明，批評彭定康的抹黑言論，明顯罔顧終審法院判詞中詳盡的法理分析和有關案件的事實背景，純粹旨在對嚴格依法進行獨立審判的終審法院法官施加政治壓力，企圖影響香港特區的司法制度，實屬卑劣的政治操作。
斥彭定康對法官作空洞無理的人身攻擊
對於彭定康對廖柏嘉所作出的批評，港府批評更是空洞無理的人身攻擊，旨在抹黑詆毀非常任法官的名譽，充分暴露其企圖破壞非常任法官制度的險惡用心。港府批評彭定康故意忽略廖柏嘉所頒布的判案書，並誣蔑法官沒有好好地解釋其判決理據，實屬無理過分之舉。
港府強調香港是一個法治健全的社會，市民享有言論自由，任何人有權在法律容許的範圍內就法院的裁決發表意見，但絕不應該惡言攻擊或詆毀法官，甚至流於充滿政治動機的無理指控。