政府譴責彭定康惡意詆毀終審法院判決　並肆意對法官作人身攻擊

港府今日強烈譴責末代港督彭定康，惡意詆毀終審法院在壹傳媒創辦人黎智英等被告參與未經批准集結案所作的判決，及針對參與審理上訴的海外非常任法官廖柏嘉肆意作出人身攻擊。

2019年8月維園「流水式集會」案，黎智英等7名民主派被告，就參與未經批准集結定罪上訴至終審法院，終院本周一駁回上訴。彭定康批評裁決不公，又指一直致力保護人權的英籍非常任法官廖柏嘉參與其中，令人難以接受。

特區政府發言人今日發聲明，批評彭定康的抹黑言論，明顯罔顧終審法院判詞中詳盡的法理分析和有關案件的事實背景，純粹旨在對嚴格依法進行獨立審判的終審法院法官施加政治壓力，企圖影響香港特區的司法制度，實屬卑劣的政治操作。