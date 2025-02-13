政府財赤擬向教育界開刀 THEi高科院無懼削開支 科大或考慮調整學費

財政預算案將於本月26日公布，面對千億財赤，政府須開源節流，當局曾表明教育開支有削減空間，八間資助大學的撥款首當其衝預料很大機會有所調整。對於有關政策，科技大學指暫未獲政府通知調整經費幅度；而香港高等教育科技學院則指其一向自負盈虧，作為自資院校會小心守著開支。 香港科技大學校長葉玉如表示，暫未收到關於政府在大學撥款方面的政策指示，亦未知道經費方面的調整幅度。強調即使教資會削減對資助大學的撥款，科大亦不會削減師資，「要保持教育質素，我們一定要有相當高質素的教師才可以做到」。對於會否調整學費，她則相信每間大學都在思考當中，科大亦還未有定案。

科大積極籌辦第三間醫學院 葉玉如又表示，科大目前正積極籌辦第三間醫學院，距離提交意見書的截止時間尚餘一個月，團隊正在努力當中，望下月提交非常完善的建議書。她續指科大一直與不同的醫學院溝通，近期亦積極尋求內地醫療機構合作，學習將醫學院做得最好，包括設立硬件令學生得到最好的培養環境，希望科大建立的醫學院能達致最高水平，並做到創新及國際化。 至於香港高等教育科技學院(下稱THEi)，校長劉建德教授表示，院校一向自負盈虧，不怕政府調整撥款「點減都是零」。但直言作為自資院校需要小心守著開支，盡量做好自己，雖然學費較貴，但亦會為學生爭取獎學金。對於「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，劉校長則認為只是「細數」，相信政府應該不會削減此項目。

THEi去年曾公布本學年共收到超過1.6萬份新生入學申請，經大學聯招(JUPAS)取錄入讀「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)學士學位課程人數更是按年急升85%。他指出，現階段關鍵要看政府對應用科學教育的推廣，又認為推廣不能只在錢財上，更多是提升畢業生在企業中的認受性，改變眾家長認為只有大學才是學習目標的觀念。劉校長續指，經濟靠中小企支持，應用科學大學培養人才幫助企業，協助畢業生就業向企業提供人手，亦是有利於經濟發展。



THEi冀明年內升格應科大 另一方面，THEi昨日宣布其「運動及康樂管理」學科範疇成功通過香港學術及職業資歷評審局的學科範圍評審，距離升格大學只欠兩個學科範疇，預計今年中至明年內可完成「建造環境」及「資訊科技」學科範疇評審，冀明年內讓THEi高科院升格為「應用科學大學」。

除此之外，為應對相關業界對專才的需求，THEi將開辦「運動及康樂管理」學科範疇碩士課程，預計2026學年2月收生；THEi亦在政府支持下聯合機電署及各企業等設立「氫能源教育及人才培訓中心」，預計9月向公眾開放。