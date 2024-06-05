政府財赤 審慎理財 公務員劃一加薪3%較趨勢淨指標低 工會：非常失望 憂人員流失

行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層公務員劃一加薪3%，追溯至今年4月1日生效。對於加幅低於薪酬趨勢淨指標，公務員事務局長楊何蓓茵表示，淨指標是行會要考慮的其中一個因素，並非要硬生生跟隨；在考慮經濟增長、私人市場薪金等因素後，加上應肯定公務員過去一年的工作，平衡各方因素後，3%的加幅最合理。有公務員代表對加幅感到失望，憂加劇人員流失；人力資源顧問則認為在經濟不景的情況下，上述加幅合理。
早前薪酬趨勢調查得出的結果，顯示高、中、低層公務員的淨指標分別為4.01%、4.32%及5.47%。楊何蓓茵解釋，行會已考慮到本港經濟會有進一步增長，生活費用增加，在經濟活動改善而勞動力緊絀的情況下，薪酬趨勢淨指標得出正數，反映市場薪酬有上升。
她續指，公務員一直謹守崗位，竭盡所能推進落實政府一系列提升治理效能，促進經濟發展及改善民生的重要措施，惟政府上年度和本年度仍然要面對財政赤字，當中2023至24財赤逾1,000億元，2024至25年度料財赤480多億元，為恪守審慎理財原則，認為劃一加薪幅度切合今年狀況。
加薪非唯一提振士氣的工具
對於3%的加幅會否影響公務員團隊的士氣，楊何蓓茵回應指，相信除薪金外，公務員亦有使命感及服務社會的心，相信相關加幅可視作對公務員的認同。她又指，加薪並非唯一工具，亦會以其他方法，如獎賞計劃等提振士氣。不過她亦指，現時公務員空缺率為10%，而整體公務員編制是負增長，工作量增加，如不對公務員給予肯定，會影響他們的士氣。
局方會於今天與4個公務員中央評議會的職方會面，聽取對方案的回應，其後再交行會拍板，爭取在立法會休會前提交及審議。
工會代表：工作量大 難起鼓勵作用
華員會秘書長蔡冠龍指會員對加薪幅度表示非常失望，因公務員編制有2萬個空缺，加上部門因削減開支，人手已不敷應用，本期望可加薪激勵士氣；但觀乎目前加幅難以起到鼓勵作用，擔憂人員流失會加劇。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示對加幅極之失望，認為劃一加薪對中層及低層損害很大，恐會打擊士氣。他指，3%的加薪幅度低於市場趨勢，基層公務員起薪點只有1.47萬元，比茶餐廳樓面或洗碗工還低，難吸引年輕人入行，也難以挽留人手。他又認為局方不應再以公務員薪酬「填氹」，因不少部門按指示扣減1%經常開支之下，已經削減人手。
勞聯立法會議員周小松認為，劃一加薪3％對低層公員務並不公平。他舉例，二級工人14,730元的起薪計算，加薪後每月增加約442元，其競爭力遠遜私人市場。他期望，政府多關顧基層公務員，當日後政府財政好轉時，可考慮提供較大的加薪幅度。
人力顧問指「鐵飯碗」仍吸引
人力資源顧問周綺萍則認為加薪幅度合理，之前得出的淨指標在目前本地的經濟環境下，是明顯過高。她表示，目前本港經濟不景，復甦進度未如預期；加上政府亦面對財赤問題，也能加薪已不錯，相較私人市場已好得多。雖然加幅較預期小，但她不擔心政府人手流失或削弱公務員職位吸引力。她認為，始終公務員是「鐵飯碗」，在大環境不佳的情況下，不少打工仔希望覓得較為穩定的工作。