政府財赤 審慎理財 公務員劃一加薪3%較趨勢淨指標低 工會：非常失望 憂人員流失

行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層公務員劃一加薪3%，追溯至今年4月1日生效。對於加幅低於薪酬趨勢淨指標，公務員事務局長楊何蓓茵表示，淨指標是行會要考慮的其中一個因素，並非要硬生生跟隨；在考慮經濟增長、私人市場薪金等因素後，加上應肯定公務員過去一年的工作，平衡各方因素後，3%的加幅最合理。有公務員代表對加幅感到失望，憂加劇人員流失；人力資源顧問則認為在經濟不景的情況下，上述加幅合理。 早前薪酬趨勢調查得出的結果，顯示高、中、低層公務員的淨指標分別為4.01%、4.32%及5.47%。楊何蓓茵解釋，行會已考慮到本港經濟會有進一步增長，生活費用增加，在經濟活動改善而勞動力緊絀的情況下，薪酬趨勢淨指標得出正數，反映市場薪酬有上升。 她續指，公務員一直謹守崗位，竭盡所能推進落實政府一系列提升治理效能，促進經濟發展及改善民生的重要措施，惟政府上年度和本年度仍然要面對財政赤字，當中2023至24財赤逾1,000億元，2024至25年度料財赤480多億元，為恪守審慎理財原則，認為劃一加薪幅度切合今年狀況。

加薪非唯一提振士氣的工具 對於3%的加幅會否影響公務員團隊的士氣，楊何蓓茵回應指，相信除薪金外，公務員亦有使命感及服務社會的心，相信相關加幅可視作對公務員的認同。她又指，加薪並非唯一工具，亦會以其他方法，如獎賞計劃等提振士氣。不過她亦指，現時公務員空缺率為10%，而整體公務員編制是負增長，工作量增加，如不對公務員給予肯定，會影響他們的士氣。 局方會於今天與4個公務員中央評議會的職方會面，聽取對方案的回應，其後再交行會拍板，爭取在立法會休會前提交及審議。