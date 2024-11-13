政府財赤｜本財年地價收入暫37億　僅達《預算案》預估11%

財政司司長陳茂波在今年的《預算案》中，預期本財年地價收入為330億元。惟財經事務及庫務局局長許正宇今(13日)書面回覆何敬康議員有關政府的財務狀況的提問時，指本財政年度截至10月底的7個月裡，招標售出的土地，及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入合共約37億元，僅達《預算案》地價收入預估11%。

何敬康表示，鑑於有意見認為，本財政年度的地價收入預計為330億元，但截至本年十月，本財政年度賣地所得的地價收入只有7.2億元，即使計及本年第二季及第三季註冊契約修訂、換地、私人協約批地及地段增批個案所得的收入，亦只有共49億元的地價收入，情況令人擔憂，提問政府有何計劃在本財政年度餘下的數個月追回與預計相差的近300億元地價收入。

許正宇： 力求數年內恢復收支平衡

許正宇回應說，政府供應土地的總體目標是維持穩定供應讓樓市健康發展，會審時度勢，考慮當時實際的情況，包括經濟狀況及市場變化，審慎務實地將土地推出市場。政府會按季預先公布下一季的賣地計劃，亦會保留彈性，視乎情況在季度中加推用地。政府會在明年2月公布的2025至26年度《財政預算案》更新地價收入估算。

他強調，政府有決心克服公共財政面對的挑戰。在2024至25年度《財政預算案》中，財政司司長提出一套全面的財政整合計劃，透過控制開支增長、增加收入，以及發行政府債券，讓財政赤字逐步收窄，並會檢視政府財政的最新情況和預測，並制定措施，力求數年內讓政府回復收支平衡。