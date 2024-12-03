政府財赤｜李兆波倡公務員減薪10% 「呢頭財赤嗰頭加薪好難講通」

財政司司長陳茂波昨日（2日）表示預料今個財政年度會錄得約1,000億元赤字，高於年初預算案時預期的481億元，但有信心在未來三數年後恢復收支平衡。經濟學者、中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今早（3日）在電台訪問中指，政府目前難以開源，建議公務員減薪或凍薪以節流，「減薪8%至10%是合理幅度」，並認為政府要果斷行事，強調未去到裁員這一步。

曾多次提出公務員要減薪的李兆波直言現時財赤有一部分已是結構性問題，過往稅基太依賴賣地收入，今年賣地和印花稅大減就令政府收入大幅減少，若難以「開源」，公務員減薪是唯一辦法。他不贊成裁員但認為應該減薪，編制人手上應該「自然流失，唔好亂開位」。他提醒內地去年已經「一刀切」將政府人員減薪兩成，香港雖然難以仿效，但「愈遲減，力度愈大」，建議明年預算案公布減薪8%至10%是合理幅度，並認為政府要果斷行事。

李兆波認為今年政府大幅發債以作公共開支之用，但在財政欠佳下公務員卻仍獲批加薪，「問市民借錢之後加薪」說不過去，對於公務員減薪會否引起內部士氣龐大反彈？李兆波指疫情期間公務員已「保咗份工」，若今個財政年度「乜都唔做」對公共財政只會雪上加霜，只能寄望未來經濟好轉時「補償返」，不過公務員薪酬系統亦要大改革。

特朗普將上台 或是「災難起頭」

對於陳茂波稱「絕對有信心」可恢復收支平衡。李兆波笑言財爺的信心或來自「佢自己」，強調需要有實際數據支持，他個人則感悲觀，甚至認為現在只是「災難起頭」，因為美國總統特朗普和鷹派政府即將上台，對華政策強硬。至於其他有助解決財赤的措施，李兆波建議政府可拖慢大型基建工程，「減低燒錢速度」，惟開徵新稅項不容易，亦已錯過開徵銷售稅的時機，陸路離境稅亦難執行，因為不少人在深港兩地來往工作，難從北上消費的市民中區分出來。