政府財赤｜赤字1000億會否帶頭減薪？李家超：著手節流　開源會謹慎「忍手」

本港今個財政年度預計赤字擴大至約1,000億元，高於《財政預算案》估計的481億元。行政長官李家超今(3日)在行會前見傳媒，被問到面對千億元財赤，公務員是否要減薪，以及特首和問責團隊會否「帶頭做啲嘢」時，李家超未有正面回應，只表示政府會開源節流。

李家超解釋，財赤是因為賣地、印花稅收入比預期少，加上政府要幫助經濟復甦，推出逆周期措施，包括要維持工務工程開支、支援中小企及幫助轉營期的企業所需要的開支等。

李家超提到，政府會從開源節流著手，節流包括減少政府開支，財政司司長已經制定相關措施；開源方面會謹慎降低對市民影響，正如財政司司長形容會「忍手」。另外，政府會推出不同措施增加經濟動力，包括開拓新市場，例如中東、東盟、中亞市場。他強調國家是香港的最大機遇和最強大後盾，多次推出為港措施，如恢復深圳「一簽多行」。

指恢 復「一簽多行」 過去2日 整體運作暢順

他又提到，中央上周批准恢復「一簽多行」正當其時，過去2日口岸、旅遊設施和公共交通運輸網絡等整體運作暢順，形容很多深圳居民很期待來港旅遊，認為終於做到真正的「想來就來、隨心所欲地安排出行」。對此，李家超再次感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮他提出的建議。