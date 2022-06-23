政府資助有利幼稚園接納少數族裔　近半受訪幼稚園認因資助收生

王明善(右二)指，招收少數族裔學生最大的困難，是沒有足夠的人手及經驗。(李朗僑攝)

都會大學調查發現，近半招收少數族裔學生的受訪幼稚園中，承認因政府於2019/20學年推出「幼稚園教育計劃」後取錄更多少數族裔學生。專家建議政府應向少數族裔較少的幼稚園提供額外協助，鼓勵它們招收更多少數族裔學生。

政府於2019/20學年推出「幼稚園教育計劃」，每年按幼稚園內非華語學生數目，向該幼稚園提供對應資助。計劃分5個級別，第一級(1至4位學生)、第二級(5-7位學生)、第三級(8-15位學生)、第四級(16-30位學生)和第五級(31位以上學生)，資助介乎51,710元(第一級)至795,840元(第五級)。

過半受訪幼稚園有收少數族裔學生

香港都會大學教育及語文學院與香港惠苗協會合作，以網上問卷訪問了161間有參與計劃的幼稚園，發現有107間受訪幼稚園有取錄少數族裔學生，約有一半(49.5%)承認因新增的資助而取錄了更多少數族裔學生。

46間沒有取錄少數族裔學生的幼稚園中，67.4%指因沒有收到少數族裔的報名；10.6%稱學位被少數族裔家庭回絕，僅3間幼稚園表明不會考慮取錄少數族裔學生，當中有兩間幼稚園不知道政府資助計劃已經更新。

幼稚園資助運用亦是研究方向之一。161間幼稚園有八成(80.0%)會利用政府資助購買教材，亦有64.4%幼稚園會用作舉辦種族共融活動。招收8位以上(三至五級)的幼稚園因有更多資源，較傾向聘請全職教員支援少數族裔學生(73%)，而少數族裔較少的幼稚園則更傾向用資助購買翻譯書本服務(第一級：48.1%、第二級：58.8%)。

倡政府設額外協助鼓勵收生

香港都會大學教育及語文學院助理教授王明善指，過去政府對幼稚園招收少數族裔學生的資助並不完善，幼稚園需招收8名少數族裔學生才能得到資助，資助亦不會因學生人數增多而遞增。她認為，研究證實了「五個層階」資助有助鼓勵香港幼稚園接納少數族裔學生，建議政府可對少數族裔學生較少的幼稚園按需要提供額外協助，並加強有關新設的五個層階資助宣傳，特別是對目前沒有少數族裔學生的幼稚園，讓它們了解新的資助機會。