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2024-02-28 04:30:10
日報

政府資助離島渡輪換新船 下月陸續啟航增哺乳區

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政府出資為渡輪公司的離島渡輪航線更換船隻，第一階段首批3隻新船已交付船公司，預計下月起陸續投入服務，將行走3條離島航線。新船亦加入不少新設施，包括有哺乳區、供攜帶寵物的乘客專用座位等。

新船採用較輕身的碳纖維或鋁合金，減少油耗及噪音，此外，船隻使用符合國際海事組織最高標準的環保引擎，以減低氮氧化物排放。新船座位由400及420個增至450及500個，並提供新設備，包括增設可拉上布簾的哺乳區，為攜帶寵物的乘客提供專用座位，輪椅人士專用位置也較現有船隻增加一倍或以上，並設有無障礙洗手間，部分座位也增設手機充電裝置。

約半數新船料年底前陸續到付

行政長官2019年施政報告提出船隻資助計劃，預留逾57億元資助渡輪公司，分兩階段全面更換47艘新船，首階段資助6條主要離島航線購買22艘新船，當局指，約半數新船預計年底前陸續到付。

運輸及物流局長林世雄出席首批新船發布典禮致辭時表示，新渡輪與港九小輪一直致力經營6條主要離島航線。去年總乘客量高達1,640萬，平均每日接載近4.5萬人次的乘客往來香港與離島之間，而採用更環保的船隻已是大勢所趨，希望透過計劃資助離島渡輪公司購買新船，提升乘客體驗之餘又能推動環保。

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