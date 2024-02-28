政府資助離島渡輪換新船 下月陸續啟航增哺乳區

政府出資為渡輪公司的離島渡輪航線更換船隻，第一階段首批3隻新船已交付船公司，預計下月起陸續投入服務，將行走3條離島航線。新船亦加入不少新設施，包括有哺乳區、供攜帶寵物的乘客專用座位等。

新船採用較輕身的碳纖維或鋁合金，減少油耗及噪音，此外，船隻使用符合國際海事組織最高標準的環保引擎，以減低氮氧化物排放。新船座位由400及420個增至450及500個，並提供新設備，包括增設可拉上布簾的哺乳區，為攜帶寵物的乘客提供專用座位，輪椅人士專用位置也較現有船隻增加一倍或以上，並設有無障礙洗手間，部分座位也增設手機充電裝置。