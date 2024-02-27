政府資助首批3艘離島渡輪新船 下月投入服務設哺乳區及寵物座(多圖)

新渡輪旗下兩艘新船均能乘載約500名乘客，同時有母嬰專用座、額外通風設施的寵物區、更多輪椅座位和行李架等人性化設施；「新明珠2」使用碳纖維複合材料，具有耐腐蝕、抗疲勞等優勢。(林靄怡攝)

政府於2019年《施政報告》推出船隻資助計劃，預留逾57億元資助離島渡輪公司，為合共10條航線，分兩階段全面更換47艘新船。首階段涉及22艘新船，其中3艘已經完成交付予新渡輪和港九小輪，下月起陸續投入服務，分別是港九小輪的中環坪洲航線，以及新渡輪的中環長洲和中環梅窩航線。

往來中環及坪洲、長洲、梅窩

首批共3艘新船，分別由新渡輪及港九小輪擁有，配備環保引擎，每艘約載到450至500人。船身用碳纖維或鋁合金建造，重量較輕，並具有耐腐蝕及抗疲勞特性。船艙有母嬰專用座、寵物乘客專用座位，以及更多輪椅座位、行李架、充電設施等。