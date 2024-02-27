政府資助首批3艘離島渡輪新船 下月投入服務設哺乳區及寵物座(多圖)

政府於2019年《施政報告》推出船隻資助計劃，預留逾57億元資助離島渡輪公司，為合共10條航線，分兩階段全面更換47艘新船。首階段涉及22艘新船，其中3艘已經完成交付予新渡輪和港九小輪，下月起陸續投入服務，分別是港九小輪的中環坪洲航線，以及新渡輪的中環長洲和中環梅窩航線。
往來中環及坪洲、長洲、梅窩
首批共3艘新船，分別由新渡輪及港九小輪擁有，配備環保引擎，每艘約載到450至500人。船身用碳纖維或鋁合金建造，重量較輕，並具有耐腐蝕及抗疲勞特性。船艙有母嬰專用座、寵物乘客專用座位，以及更多輪椅座位、行李架、充電設施等。
運輸及物流局局長林世雄出席首批新船發布典禮致辭時表示，新渡輪與港九小輪一直致力經營6條主要離島航線。去年總乘客量高達1,640萬，平均每日接載近4.5萬人次的乘客往來香港與離島之間，而採用更環保的船隻已是大勢所趨，希望透過計劃資助離島渡輪公司購買新船，提升乘客體驗之餘又能推動環保，計劃第一階段下的22艘新船將會陸續到付。林世雄希望資助計劃能夠提升乘客的渡輪體驗，又指新船透過鋁合金及碳纖維等環保物料，做到推動環保，在設計上亦以人為本，加入充電設施，以及母嬰或寵物專用座位。
新渡輪董事長黃烈彰表示，旗下兩艘新船均能乘載約500名乘客，船體外型美觀、航速快捷，同時有母嬰專用座、額外通風設施的寵物區、更多輪椅座位和行李架等人性化設施。其中「新明珠8」是鋁合金船，船身較輕、油耗低；「新明珠2」使用碳纖維複合材料，具有耐腐蝕、抗疲勞等優勢。
設海上緊急逃生系統
港九小輪董事局主席張大基致辭說，公司旗下的新船「港九1」乘載約450名乘客，使用碳纖維物料及國際高級別控制排放的機器，而船隻長度和闊度增加，讓乘客更加舒服。安全方面是首要考慮，船隻有與飛機差不多的海上緊急逃生系統，以滑梯將乘客送往救生筏，亦按照最新國際高速船規範建造，未來將加強訓練船員。