政府資助NGO租酒店作青年宿舍　宿位遍七區、月租為市價6折

政府資助10億元推動「青年宿舍計劃」，現擴大至資助非政府機構租用合適酒店和旅館，目標在五年內提供額外約3,000個宿位。民政及青年事務局副局長梁宏正今(1日)在電台節目表示，現階段計劃的反應不錯，不少酒店及非政府機構均表示對計劃有興趣。現時雖不方便透露數字，但有興趣的酒店分布在全港7至8區，包括位處市區的銅鑼灣、中西區、尖沙咀，亦有九龍城、荃灣、屯門、北都會等，相信已有足夠宿位可以提供。
目標明年第一季可入住
他指出，不同年輕人有不同要求，有些要到市區工作，可能會選擇入住人氣旺盛的地區，租金可能較高，但其亦不能多於同類單位的市價6成。而其目標明年第一季，青少年便可入住青年宿舍。
業界希望設「退場」機制
對於有酒店業界表示，計劃不算吸引，加上部份酒店或有限制，進行改動工程太大。部分酒店更相信未來通關後，接收旅客反會有更多收益。梁宏正稱，有興趣的酒店相信並非只由商業角度去看，更多是希望呼應港府的青少發展策略。同時，港府亦不希望酒店進行太大工程改動，因希望青少年可以盡快入住，故酒店方面愈少改動愈好，「有可能只係添加少量傢俬。」至於有業界希望設「退場」機制，只參與計兩、三年後就退出，他指，需交由非政府機構與酒店業界去協議。
被問到提供宿位的酒店是否需全棟均用作青年宿舍的用途，梁宏正表示，政策的目標是希望讓青少年，可以有獨立空間發展自己的事業。是否以全棟形式租用，需交由非政府機構與酒店業界去協議。不過，現時大部分酒店都著重方便管理，以及讓青少年住得安心，故暫時大部分的酒店都是以全棟形式租用。