政府資助NGO租酒店作青年宿舍　宿位遍七區、月租為市價6折

政府資助10億元推動「青年宿舍計劃」，現擴大至資助非政府機構租用合適酒店和旅館，目標在五年內提供額外約3,000個宿位。民政及青年事務局副局長梁宏正今(1日)在電台節目表示，現階段計劃的反應不錯，不少酒店及非政府機構均表示對計劃有興趣。現時雖不方便透露數字，但有興趣的酒店分布在全港7至8區，包括位處市區的銅鑼灣、中西區、尖沙咀，亦有九龍城、荃灣、屯門、北都會等，相信已有足夠宿位可以提供。

目標明年第一季可入住

他指出，不同年輕人有不同要求，有些要到市區工作，可能會選擇入住人氣旺盛的地區，租金可能較高，但其亦不能多於同類單位的市價6成。而其目標明年第一季，青少年便可入住青年宿舍。