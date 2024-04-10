政府購入巴黎奧運播映權 3電視台及港台播放 李家超：營造熱烈氣氛 刺激經濟活動

巴黎奧運7月拉開帷幕，行政長官李家超宣布，已購入今屆巴黎奧運及殘奧播映權，文化體育及旅遊局已與3間免費電視台及香港電台達成轉播安排協議，屆時市民可免費觀賞賽事，詳情稍後公布。李家超又指，購買轉播權是考慮到市場不足以支撐電視台作大量投資，以及播映東京奧運時為社會帶來的整體價值；又稱因保密協議未能透露金額，強調是物有所值。 巴黎奧運將於7月26日開幕，李家超表示，截至上月，本港運動員已經有五個體育項目共15個比賽項目中取得奧運會的參賽資格。殘奧方面，已於三個體育項目共12個比賽項目中取得參賽資格，相信未來兩個月會取得更多參賽名額。(根據最新資料，目前已有六個體育項目，共19個比賽項目取得奧運會參賽資格。)

他表示，考慮了當今市場不足以支撐電視台作大量投資以投得播映權，也考慮了上次播映東京奧運帶來的價值，政府決定透過無綫電視、ViuTV、HOY TV，以及香港電台播映巴黎奧運，營造社會熱烈氣氛，支持運動員凝聚團結，刺激經濟活動。 對於會否擔心市民因時差而錯過部分精彩賽事，影響預期效益，李家超表示，推廣巴黎奧運不及東京奧運容易，但考慮到東京奧運由政府購買播映權帶來很大正面效果，是物有所值；而不少體育愛好者錯過賽事都會另找時間重看。他指，政府已要求電視台配合宣傳與重播，並有一定播放時數，又會利用社交媒體推廣，令市民參與其中。

購買奧運播映權無意恆常化 翻查資料，2012年倫敦奧運轉播權費用約1.2億港元，2016年里約熱內盧奧運約1.5億港元。李家超表示，購買播映權合約設有保密條款，不能披露金額，但費用較以往低。至於政府購買奧運播映權的做法會否恆常化，李家超稱，今次是特別考慮，不打算改變商業機構競投不同運動會轉播權的商業競爭模式。 文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，康文署會在奧運期間在指定體育館設置觀賞站， 現場直播或重播賽事，並與商場合作播放賽事，期望可加強推廣本港體育文化。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示，這不僅讓市民在免費電視平台上觀賞奧運賽事，更可共同為國家隊及港隊展現的拼搏精神和優異成績喝采。無綫電視將全力投入人力和製作資源。 有線寬頻表示，有線寬頻行旗下HOY會與政府積極商討轉播安排。集團將會安排旗下3條免費電視頻道及HOY手機應用程式，轉播巴黎奧運賽事。 ViuTV發言人表示，會於免費電視、串流頻道及社交媒體為觀眾帶來廣泛及多元化的觀賞體驗，並會與當局商討具體播映安排，詳情稍後公布。

霍啟剛：體育產業化的重要一環 港協暨奧委會認為，相關安排可突破時差限制，更便利市民收看賽事，為國家隊及港隊運動員打氣。港協將展開巴黎奧運相關推廣及宣傳活動。 港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛指，轉播賽事能有效帶動媒體宣傳，是體育產業化重要一環；又指運動員身在外地比賽，需要市民支持。他建議，當局日後及早與電視台就播映大型體育賽事商討以不同合作模式，減輕政府負擔，加入市場競爭，毋須每次由政府包底。 乒乓港隊總教練李靜對安排感到興奮，認為巿民能看到運動員直播，對於運動員來說，是很大的支持，對推廣體育幫助很大。