政府車隊2.5%為電動車用家包括3名司局長　2月起採購私家車須以電動車為標準

政府持續推動電動車普及化，環保署表示截至去年12月，政府車隊有2.5%為電動車，包括159輛電動房車、19輛電動客貨車和1輛電動特別用途車輛，又指有18名司局長當中有3人正使用電動車，佔比近17%。數據顯示，環境及生態局8輛車當中有兩輛為電動車。
已為有需要部門安裝快速充電器
環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，政府去年採購的426輛一般用途車輛包括60輛電動車，佔比約為14.1%，平均車價約31.1萬元。環保署又指，除私家車外市場上可供選擇的其他電動車型不多，政府物流服務署會按環保採購守則，並根據各決策局和部門的運作需要和視乎市場上可供應的合適型號，考慮購置電動車或較環保的車輛。
署方又指，為展示政府大力推動香港轉用電動車的決心，除因運作需要等個別原因，今年2月開始所有新購及到期更換的政府私家車，必須以電動車為採購標準。政府去年採購的5座位或以下私家車，有約25%並非電動車，署方指主要原因是市場上可提供的電動私家車型號，未能滿足部門的實際運作需要，如需要長時間在戶外運作、難有足夠時間為電動車充電等。就此，政府已為有個別實際運作需要的部門安裝逾20台快速充電器，並計劃在未來4個財政年度再安裝多70台快速充電器，以協助相關部門加快轉換電動車。
5年逾200公噸車用退役鋰電池運外地處理
電動車廢電池屬於化學廢物，必須按法例妥善處置。環保署指，過去5年共有約209.1公噸車用退役鋰電池經本地持牌處置設施收集後，運往外地認可合適處置設施循環再造。環保署亦已公開招標環保園內一幅土地，協助業界發展電動車退役電池回收設施。