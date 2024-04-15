政府車隊2.5%為電動車用家包括3名司局長　2月起採購私家車須以電動車為標準

政府持續推動電動車普及化，環保署表示截至去年12月，政府車隊有2.5%為電動車，包括159輛電動房車、19輛電動客貨車和1輛電動特別用途車輛，又指有18名司局長當中有3人正使用電動車，佔比近17%。數據顯示，環境及生態局8輛車當中有兩輛為電動車。

已為有需要部門安裝快速充電器

環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，政府去年採購的426輛一般用途車輛包括60輛電動車，佔比約為14.1%，平均車價約31.1萬元。環保署又指，除私家車外市場上可供選擇的其他電動車型不多，政府物流服務署會按環保採購守則，並根據各決策局和部門的運作需要和視乎市場上可供應的合適型號，考慮購置電動車或較環保的車輛。