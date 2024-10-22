政府電腦月內禁WhatsApp 孫東理解各部門不便但可找替代方法

政府規定僱員須獲批准才可於辦公室使用即時通訊系統，包括電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件等，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。 (港台資料圖片)

政府規定僱員須獲批准才可於辦公室使用即時通訊系統，包括電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件等，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。創新科技及工業局局長孫東今日在電台節目解釋，是從安全角度出發，因為當中存在重大安全隱患，理解過程中可能對政府人員帶來不便，但相信各部門能夠找到替代方法。

孫東指政府在過去一年面臨不少嚴峻挑戰，「電腦入侵比較嚴重」，因此參照各個政府通用做法，包括中央政府及美國政府，內部對電腦系統的規範都比較嚴格。他表示，手機等移動裝置繼續容許使用，相信辦法總比困難多。