政府電腦禁用WhatsApp 孫東：理解有不便 相信辦法總比困難多

政府日前更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。創新科技及工業局長孫東表示，理解相關規定或會帶來不便，惟強調是從安全角度出發，相信「辦法總比困難多」。

孫東昨出席電台節目時稱，政府在過去一年面臨不少嚴峻挑戰，「電腦入侵比較嚴重」，參照各地政府通用做法，包括中央政府及美國政府，內部對電腦系統的規範都比較嚴格。他表示，手機等移動裝置繼續容許使用，相信辦法總比困難多。