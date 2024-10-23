政府電腦禁用WhatsApp 孫東：理解有不便 相信辦法總比困難多

政府日前更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。創新科技及工業局長孫東表示，理解相關規定或會帶來不便，惟強調是從安全角度出發，相信「辦法總比困難多」。
孫東昨出席電台節目時稱，政府在過去一年面臨不少嚴峻挑戰，「電腦入侵比較嚴重」，參照各地政府通用做法，包括中央政府及美國政府，內部對電腦系統的規範都比較嚴格。他表示，手機等移動裝置繼續容許使用，相信辦法總比困難多。
據悉，各個部門已制定各種方案，例如香港電台下周一起增設俗稱「清水機」的指定電腦，供職員開啟該些WhatsApp、Google Drive等接收外界資料。惟有港台員工關注有多少「清水機」提供，強調傳媒工作節奏急促，如需「排隊爭位」恐影響工作效率質素。有港台職員向本報坦言，相關做法對工作效率有影響。
至於有涉及前線工作的部門，須用WhatsApp收發巡查相片和市民投訴，或使用Google Drive接收工程進度照片等，有關部門將設立私有雲端服務，可透過加密連結傳輸檔案，亦有部門研發通訊軟件供內部使用。
逾10部門應用人工智能文書輔助應用程式
此外，政府亦試行人工智能文書輔助應用程式，孫東指，已有10多個部門開始應用，反應不錯。他稱，相關的模型是自主研發，支援廣東話，並有本地知識、一國兩制的價值觀，支援國產的處理器；希望年底前全面開放給政府內部應用，明年如果條件成熟，可讓社會使用，允許公司開發不同領域的應用。