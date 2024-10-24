政府電腦禁用WhatsApp　數字辦：非一刀切禁公務員使用

政府早前更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Google旗下Google drive、Gmail等，各部門最遲本月底實施或制定實施計劃。據悉部門已制定各種方案，《明報》報道指港台將增設俗稱「清水機」的指定電腦供開啟該些軟件接收外界資料，但有公務員擔心影響效率和質素。就此，數字辦昨晚(23日)發新聞稿回應，強調絕非「一刀切」禁止使用相關通訊工具，部門可自定不同替代方案。

數字辦指，新指引並無限制或影響部門員工透過手機、流動裝置或其他獨立於政府內部網絡系統的桌面電腦使用有關服務，指引亦不適用於非連接政府內部網絡的電腦系統或通訊裝置，例如官立學校的校內系統。

局方補充，各部門可因應運作需要，在適應期內制定不同替代方案，包括為員工提供與部門內部網絡系統分隔的流動裝置或指定電腦，讓員工繼續使用相關個人網絡郵件、公共雲端儲存或即時通訊等服務，或由部門開發專屬的應用系統等。

數字辦在4月公布指引後，已安排多個簡報會向部門介紹《指引》的要求及技術解決方案，並為部門提供技術建議，協助各部門在六個月內遵從《指引》的要求及制訂相應的實施計劃。