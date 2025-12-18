政府首份《中醫藥發展藍圖》提20行動　確立中醫定位助中醫藥走向世界

政府發表首份《中醫藥發展藍圖》，就中醫服務、專業、中藥發展等方向提出47個措施推動中醫藥發展，包括確立中醫藥服務在醫療系統的定位、加強中醫藥在基層醫療的角色、建立更全面中醫人才培養體系，以及普及正確選擇中醫藥防治疾病的知識等，又提出在全球推廣香港中醫藥服務模式及國際合作，協助中醫藥走向世界。

制訂臨床路徑促中西醫跨專業合作

耗時一年多的《中醫藥發展藍圖》今日出爐，封面以中醫藥標誌的傳統葫蘆意象，寓意倡議多維度政策願景。《藍圖》訂立8個目標，以及20個行動、共47個短、中、長期措施，提出確立中醫藥服務在醫療系統的定位、制訂結合傳統中醫理論和現代臨床證據等具中醫藥特色的臨床指引、進一步擴大醫健通中醫可取覽及互通資料範圍，以及探討中西醫臨床大數據研究等，以中醫藥及中西醫協作特色優勢回應市民醫療需要。