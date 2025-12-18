政府首份《中醫藥發展藍圖》提20行動　確立中醫定位助中醫藥走向世界

政府發表首份《中醫藥發展藍圖》，就中醫服務、專業、中藥發展等方向提出47個措施推動中醫藥發展，包括確立中醫藥服務在醫療系統的定位、加強中醫藥在基層醫療的角色、建立更全面中醫人才培養體系，以及普及正確選擇中醫藥防治疾病的知識等，又提出在全球推廣香港中醫藥服務模式及國際合作，協助中醫藥走向世界。
制訂臨床路徑促中西醫跨專業合作
耗時一年多的《中醫藥發展藍圖》今日出爐，封面以中醫藥標誌的傳統葫蘆意象，寓意倡議多維度政策願景。《藍圖》訂立8個目標，以及20個行動、共47個短、中、長期措施，提出確立中醫藥服務在醫療系統的定位、制訂結合傳統中醫理論和現代臨床證據等具中醫藥特色的臨床指引、進一步擴大醫健通中醫可取覽及互通資料範圍，以及探討中西醫臨床大數據研究等，以中醫藥及中西醫協作特色優勢回應市民醫療需要。
政府未來會制訂臨床路徑，針對特定患者群體促進中西醫跨專業合作更順暢，並深度融入醫療系統與跨機構協作，如增進醫管局家庭醫學診所、香港中醫醫院全科門診等同級醫療服務機構之間協作，並加強基層、第二層及第三層醫療服務協作。人才方面，當局將提升以能力為本中醫教育、改良中醫本科培訓課程，建立合適教學和評估體系，又會推動業界邁向以能力為本的中醫持續進修機制，醫管局和中醫醫院亦會完善執業後臨床培訓。
研修訂《中醫藥條例》規管仿冒產品
市面現時存有不受《中醫藥條例》規管的仿冒中成藥或偽非中成藥產品，例如在中成藥產品加入少許非中成藥材，或把食物名稱改成類似中成藥產品，政府計劃循成分及名稱方向修例擴闊中成藥定義，使有關類似中成藥的產品納入監管，防止未經註冊或成分不明產品流入市場。
為協助中醫藥業界提升競爭力及開拓國際市場，政府會制訂全面實施中成藥生產的質量管理規範，分階段建立文件和人員規範、建設品質體系和硬件。《藍圖》並提出香港將透過轉化成果作為國際適用的模式及標準，幫助國家實現中醫藥走向世界的戰略，同時促進中藥檢測方法和標準與國際接軌等。醫務衞生局局長盧寵茂說，這是政府首份針對中醫藥的發展藍圖，希望利用中醫藥令香港市民享受更優質、更全面的醫療服務，提升健康水平，亦建設香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。