政府高官每月薪酬開支近1500萬 問責團隊今年加薪1.8%

政府最新估算要面對千億財政赤字，坊間關注公務員和高官應否帶頭減薪。當局指，問責團隊今年的薪金比去年升1.8%，連同特首李家超每月46.9萬元薪金，政府每月在問責官員的薪酬總開支接近1,500萬元。有立法會議員建議高官減薪，既對其生活影響輕微，又可展示政府有決心思考解決財赤的辦法，爭取市民信心。 行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀在立法會提出質詢指，有意見認為政治委任官員的薪酬福利待遇，實際價值已大幅下降，要求政府披露團隊月薪。政制及內地事務局長曾國衞書面回覆稱，3名司長月薪介乎38.9萬元至41.7萬元、3名副司長月薪劃一38.2萬元，各個局長每月薪金達37.6萬元(見表)，按年加薪1.8%。以特首每月現金薪酬46.9萬元計，連同3名司長、3名副司長、1名特首辦主任、15名政策局長和14名副局長、13名政治助理，每月問責團隊的薪酬開支最少為1,477.9萬元。

陳美寶羅淑佩升職加5萬 根據當局提供數字，各司長、局長和副局長的薪酬，除2020年及2021年凍薪外，自2016年起均有增加，今年的薪酬比2015年高出約26%。至於決策局常任秘書長所屬的首長級薪級表第8點公務員，今個財政年度平均月薪為32.5萬元，是局長薪酬的約八成六，即少50,576元，按年度亦有加薪3.2%。換言之，剛從常秘升職的運輸及物流局長陳美寶、文化體育及旅遊局長羅淑佩，可獲即時加薪5萬元。 葉劉淑儀建議，政府可以為主要官員增設約滿酬金，以吸引及挽留政治人才出任有關職位。曾國衞指，有關官員的薪津獨立委員會會定期檢討政治委任官員的薪津安排，以確保其與職責相稱，並為公平、合理及可持續，以招攬和挽留優秀人才。他又表示，公務員成本開支除薪金外，亦包括其他附帶福利，如退休保障、房屋福利、假期、教育津貼，以及醫療及牙科診療福利等。

狄志遠倡高官減薪展政府決心 選委界立法會議員狄志遠向本報稱，目前財赤嚴峻、受社會關心，政府應該要思考任何可行解決方法，並向市民表達有決心處理財赤問題，而非坐以待斃。他建議，局長或高級公務員可考慮減酬，認為對於高薪人士而言，削減一部分薪金的影響很微甚至冇影響，反而對於一刀切減公務員人工的做法有保留，憂慮會影響到本身已經捉襟見肘的基層員工，甚或牽動教育和醫療資助機構等減薪。 狄志遠坦言，削減高官人工對挽回財政赤字沒有實質意義，但可向市民展示決心，「要話俾市民知大家會承擔同想辦法，爭取市民認同和信心都好重要。」他同時建議凍結招聘現有的10%公務員空缺兩年，相信可節省一大筆開支。