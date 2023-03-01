政府：全面復常望大家展笑容 歷時959日「口罩令」今解除

終於可對口罩說再見！在本港實施959日的「口罩令」，今日終於全面撤銷，特首李家超指社會已經有足夠條件取消「口罩令」，但進入醫療設施和院舍的人士，仍需要戴口罩以保護高危群組。有政府專家顧問相信，不會對學校構成很大播疫風險，又希望港人能度過「除口罩焦慮」，以及尊重他人選擇。有立法會議員認為，取消「口罩令」具有標誌性，形容改動是大快人心、是疫情的終點。攝：蘇文傑
澳門前日起不再要求市民在戶外戴口罩，港府昨緊接宣布香港今日起，將全面撤銷自2020年7月15日起實施的「口罩令」，包括乘搭公共交通工具和在學校上課等。不過為保護高危群組，醫療設施會以行政措施要求訪客戴口罩，另強烈建議院舍職員和訪客戴口罩。李家超昨出席行政會議前解釋，數據顯示本港新冠疫情沒有大反彈跡象，社會已建立防疫屏障，醫院、院舍和學校等「重點人群」沒有爆發，而新冠病毒亦沒有大變和冬季流感高峰期接近尾聲，因此有條件全面取消「口罩令」。
被問到今日始撤銷「口罩令」是否較周邊地區慢，李家超指兩個月前已提出積極考慮放寬，經整體考慮不同因素後，認為現時是最適當，強調決定是以香港整體利益為依歸，並稱不同盛事和國際活動等之後都會回來。陪同李家超見記者的醫務衛生局長盧寵茂說，全面撤銷口罩令，代表所有社交距離措施正式結束，香港將全面回復正常，「我哋期待明天(今日)3月1日會更好，大家可以展露笑容，講聲『你好，香港！』」
孔繁毅建議免費為長幼續打新冠疫苗
醫管局昨表示，病人、訪客和員工進入醫院或醫療設施時，仍需要戴口罩，並已陸續將過去抽調往抗疫的人手、病床及資源調回原來崗位，令公院服務盡快全面復常。政府專家顧問孔繁毅稱，市民日後可透過注意個人衛生，長者和幼童接種疫苗，減低流感病毒傳播風險，又建議日後讓長者和幼童能免費接種新冠疫苗，一般市民也應在每年入冬前打流感針。
政府專家顧問劉宇隆昨向本報稱，不擔心撤銷「口罩令」會影響疫情，在觀察約10日、即約3個Omicron潛伏期周期後，如沒有大爆發便代表情況穩定，相信日後即使有個案也只是零星病例。他續說，其他東南亞國家經驗顯示放寬初期，仍會有很多市民戴口罩，又笑言和祝願市民能安然度過「除口罩焦慮」。劉宇隆並強調，不論市民選擇戴與不戴，都應尊重對方的決定。
議員呼籲尊重個人佩戴口罩決定
市民對解除「口罩令」反應不一，有人希望即時可「除罩」吸一口新鮮空氣，又指海外一早已不用戴口罩，相信對吸引旅客也有幫助：不過，亦有市民表示仍擔心會「中招」，將會「戴多一輪」，至夏天疫情不再反彈才打算「脫罩」。
一直關注防疫政策的立法會議員江玉歡，昨接受查詢時直言感到「大快人心」，認為雖然港府稍遲放寬，但一次過全面撤銷值得讚賞，又稱起初擔心政府只會逐步放寬，「咁徹底就冇得批評，唔會再批評。」她形容，取消「口罩令」代表所有防疫限制消失，具有標誌性、形容是疫情的終點，相信今個周末必然刺激市民消費，笑言「化妝品、男士鬚刨都賣多啲啦」。她又呼籲大眾，應尊重不同人佩戴口罩與否的選擇，坦言不想看見爭取多時解除「口罩令」的結局，竟是兩邊市民互相指罵。
另外，政府在疫情前的2019年10月訂立《禁蒙面法》，李家超昨表示與「口罩令」是兩回事，政府會適時檢討，但現階段不會處理。