政府：全面復常望大家展笑容 歷時959日「口罩令」今解除

終於可對口罩說再見！在本港實施959日的「口罩令」，今日終於全面撤銷，特首李家超指社會已經有足夠條件取消「口罩令」，但進入醫療設施和院舍的人士，仍需要戴口罩以保護高危群組。有政府專家顧問相信，不會對學校構成很大播疫風險，又希望港人能度過「除口罩焦慮」，以及尊重他人選擇。有立法會議員認為，取消「口罩令」具有標誌性，形容改動是大快人心、是疫情的終點。攝：蘇文傑

澳門前日起不再要求市民在戶外戴口罩，港府昨緊接宣布香港今日起，將全面撤銷自2020年7月15日起實施的「口罩令」，包括乘搭公共交通工具和在學校上課等。不過為保護高危群組，醫療設施會以行政措施要求訪客戴口罩，另強烈建議院舍職員和訪客戴口罩。李家超昨出席行政會議前解釋，數據顯示本港新冠疫情沒有大反彈跡象，社會已建立防疫屏障，醫院、院舍和學校等「重點人群」沒有爆發，而新冠病毒亦沒有大變和冬季流感高峰期接近尾聲，因此有條件全面取消「口罩令」。

被問到今日始撤銷「口罩令」是否較周邊地區慢，李家超指兩個月前已提出積極考慮放寬，經整體考慮不同因素後，認為現時是最適當，強調決定是以香港整體利益為依歸，並稱不同盛事和國際活動等之後都會回來。陪同李家超見記者的醫務衛生局長盧寵茂說，全面撤銷口罩令，代表所有社交距離措施正式結束，香港將全面回復正常，「我哋期待明天(今日)3月1日會更好，大家可以展露笑容，講聲『你好，香港！』」