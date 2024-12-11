政府：小部分的士「晾車」 目前無計劃增發的士牌照

政府引述的士業界反映，現時仍然有小部分的士被閒置，俗稱「晾車」。經考慮市場需求及相關因素，目前沒有計劃增發的士牌照。 小部分的士「晾車」 過去數年，的士的營運情況受疫情和經濟因素影響，雖然整體公共交通的載客量自去年2月與內地通關後逐漸回升，但的士業在經營方面仍面對一定困難。局方引述業界反映，現時仍然有小部分的士「晾車」，加上最近的調查顯示的士供應近年大致保持穩定，目前無計劃增發的士牌照。

現行法例規定，新界的士及大嶼山的士有其指定的經營範圍，而市區的士則可在香港大部分地區行駛。立法會議員陳紹雄引述有意見認為，由於北部都會區是香港未來發展的引擎，新界的士無法到達九龍及香港島將不利於香港構建「南金融、北創科」的「雙重心布局」，他問及局方會否考慮解除各類的士指定經營範圍的限制。

局方回應指，政府引入新界和大嶼山的士，是為了確保有足夠的士為新界鄉郊和偏遠地區提供的士服務。政府不時檢討新界的士的許可營業地區，並作出適度調整，包括容許新界的士於個別地點提供服務，例如港珠澳大橋香港口岸、沙田馬場、沙田威爾斯親王醫院、坑口港鐵站等。政府會繼續與業界溝通，因應各類型的士的原有角色及營運地區、新發展區的交通發展、大型基建設施的落成等因素，適時檢討情況。